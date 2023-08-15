好市多鮭魚上白蟲蠕動…影片瘋傳 網友震驚

(取自TikTok)

TikTok 用戶@msrachellyn近日到好市多 購物，在包裝好的鮭魚上發現正在蠕動的一條白色幼蟲，驚訝之餘拍下來發上TikTok，影片震驚網友，截至今日已有超過230萬播放量。

上傳影片的這名網友在影片上寫到，發現白蟲之後她馬上就把鮭魚放回去了。從影片上顯示的價格標籤處的地址可以看出，這家好市多在北卡的夏洛特(Charlotte)。

加拿大廣播公司援引卑詩省CDC2019年的數據表示，75%的野生太平洋鮭魚都感染了異尖線蟲(anisakid nematodes)，也稱為鯡魚線蟲(herring worms)或鱈魚線蟲(cod worms)，是魚類中常見的一種寄生蟲，雖然可以通過烹飪的高溫或者冷藏的低溫 來殺死，但是如果在寄生蟲還活著的情況下進食，有可能會附著在胃部，導致異尖線蟲病(anisakiasis)或二葉絲蟲病(diphyllobothriasis)。

白蟲的影片引起了網友的熱烈討論。評論區裡，還網友留意到鮭魚價格，表示「蟲子確實惡心，但$32一盒鮭魚也夠惡心的」、「不知道是有蟲子更糟糕呢還是這個價格更糟糕」。