我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

新聞眼／美不破格接待賴清德 中讓子彈飛一會兒

ChatGPT熱潮延燒職場 敲響業界資安警鐘

中央社倫敦/華盛頓11日綜合外電報導
民調發現，美國各地許多工作者開始利用人工智慧聊天機器人ChatGPT來完成基礎工作。（路透）
民調發現，美國各地許多工作者開始利用人工智慧聊天機器人ChatGPT來完成基礎工作。（路透）

儘管微軟和谷歌等雇主出於擔心而祭出限制，路透及全球市調公司易普索（Ipsos）民調發現，美國各地許多工作者開始利用人工智慧聊天機器人ChatGPT來完成基礎工作。

路透社報導，世界各地的企業都在思考如何以最妥善的方式利用ChatGPT，然而許多資安公司及企業都擔心可能衍生出智慧財產權及策略外洩問題。

ChatGPT是一款採用生成式人工智慧（AI）的聊天機器人程式，不但能與使用者對話，還能回答各式各樣的問題。

傳聞人們會利用ChatGPT協助完成日常工作，例如起草電子郵件、總結多份文件以及從事初步研究。

路透及易普索公司7月11日至17日期間，對全美2625名成年人進行線上調查，此次調查抽樣誤差為正負2個百分點。

調查結果顯示，約有28%受訪者表示，他們在工作中經常使用ChatGPT，但只有22%的受訪者說，他們的雇主明確允許使用這類外部工具。

根據調查，約有10%的受訪者表示，他們的老闆明確禁止使用外部人工智慧工具，而約25%的人並不清楚他們公司是否允許使用這項技術。

ChatGPT去年11月推出以來，躍升成為歷史上用戶成長最快的應用程式。這令人既興奮又擔心，也令ChatGPT開發商OpenAI與監管單位發生衝突，OpenAI收集大量數據尤其在歐洲引發隱私監管機構批評。

來自其他公司的人工審核員可能看到任何生成出來的聊天記錄；研究團隊發現，類似的生成式人工智慧會重現它在訓練過程中掌握的數據，為專利資訊帶來潛在風險。

被問到個別員工使用ChatGPT帶來的影響時，OpenAI不願做出回應，但強調該公司最近發表的一篇部落格文章，文中向企業合作夥伴保證，除非他們給出明確許可，否則這些企業的數據不會被用來進一步訓練聊天機器人。

人們使用谷歌（Google）的AI聊天機器人Bard時，它會收集文本、位置和其他使用資料等數據，但Google允許使用者自帳戶中刪除過去的活動，並要求刪除輸入人工智慧的內容。但Google在被問及更多細節時拒絕發表評論。

微軟（Microsoft）沒有立即回應置評請求。

ChatGPT 人工智慧 AI

上一則

中駐美大使謝鋒手臂受傷見客 稱不慎受傷正穩步恢復

延伸閱讀

民調萎靡、金主焦慮…德桑提斯宣布撤換競選總幹事

民調萎靡、金主焦慮…德桑提斯宣布撤換競選總幹事
川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他

川普若被定罪 共和黨仍有35%鐵粉會再投他
分析：川普官司又一起 離獲黨內提名反而更進一步

分析：川普官司又一起 離獲黨內提名反而更進一步
川普拿被起訴當作秀？分析：離黨內提名更進一步

川普拿被起訴當作秀？分析：離黨內提名更進一步

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42
14歲的華裔網紅Lil Tay。(圖／摘自Instagram)

誰是14歲炫富網紅Lil Tay？她來自華人家庭？

2023-08-10 18:34

超人氣

更多 >
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子
庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重

庫許納收阿拉伯20億 柯默：逾越倫理、但拜登父子更嚴重
世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？

世說新聞╱被父母趕出家門 躁鬱華男從流浪漢逆襲成？
接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化

接生扯斷嬰兒頭 喬治亞醫院還想裝沒事：建議直接火化
美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班

美中同意增加航班 9月每周各18班、10月底每周各24班