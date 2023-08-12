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投票機案慘賠近8億 福斯新聞付2300萬請法務長走人

編譯張佑生／即時報導
將於年底離職的福斯新聞法務長董奉亭。（美聯社）
將於年底離職的福斯新聞法務長董奉亭。（美聯社）

今年4月，福斯新聞網以7.875億元天價與投開票機製造業者「多明尼恩投票系統」（Dominion Voting Systems）庭外和解。紐約時報11日披露，福斯的法務長董奉亭（Viet Dinh）將於年底離職。

內部人士透露，高層認為身為法務長，在布希時期當過司法部助理部長的董奉亭（越南裔），提供有瑕疵的法律建議，包括他主張進入訴訟程序，一路打到聯邦最高法院，認為靠憲法第一增修條文對言論自由的保障，福斯的勝算機率很高。

官司起因於福斯新聞在2020總統大選結果塵埃落定後，公司高層明知選舉沒有弊端仍不斷邀請質疑大選舞弊的來賓上節目，甚至質疑投開票機業者是舞弊共犯，因此被告。在開庭前最後一刻，雙方宣布達成庭外和解。

董奉亭深受福斯集團大老闆梅鐸家族信賴，除了擔任法務長，還是集團董事，仍然免不了走人，不過離職金高達2300萬元，相當優渥。只是，同樣因為福斯報導覺得商譽受損的業者還有好幾家提告，求償金額每每上億元。董奉亭走人後，福斯尚未宣布繼任者，接下來的應變策略為何，有待觀察。

開票 越南 紐約時報

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