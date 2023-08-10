尼日難題 美告誡：軍事力量只能是最後手段

一些支持政變的群眾，日前走上尼日首都尼亞美街頭示威。（Getty Images）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）今天表示，力挺西非經濟共同體（ECOWAS）在尼日問題上所做的努力，但未明確支持這個組織在峰會中提出的軍事干預方案。

布林肯說：「西非經濟共同體是個將西非國家團結在一起的組織，在恢復（尼日）憲法秩序的必要性上，扮演著重要的角色，我們十分支持西非經濟共同體在這方面的領導和工作。」

在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開的峰會上，西非經濟共同體支持組建軍事武力以待對尼日進行干預。

最近幾天，美國告誡軍事力量只能是最後的手段，外交才是解決危機的最佳途徑。

對於正被拘留的尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）健康狀態，布林肯再次發出了警告。自尼日軍政府7月26日接管政權以來，布林肯與貝佐姆通了6次電話。

布林肯說：「我們對貝佐姆、其家人、和他的安全與健康十分關切。」

「我們也向軍方領導人明確表示，我們會要求他們對貝佐姆的安全和健康負責。」

尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）最近表示，貝佐姆和太太、兒子一起遭到拘留，且沒有水、電可用。