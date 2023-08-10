我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登限制對中敏感科技投資後 國防部設AI組

旅遊業苦等3年7個月 迎來中客4關卡須克服

尼日難題 美告誡：軍事力量只能是最後手段

中央社/華盛頓10日綜合外電報導
一些支持政變的群眾，日前走上尼日首都尼亞美街頭示威。（Getty Images）
一些支持政變的群眾，日前走上尼日首都尼亞美街頭示威。（Getty Images）

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，力挺西非經濟共同體（ECOWAS）在尼日問題上所做的努力，但未明確支持這個組織在峰會中提出的軍事干預方案。

布林肯說：「西非經濟共同體是個將西非國家團結在一起的組織，在恢復（尼日）憲法秩序的必要性上，扮演著重要的角色，我們十分支持西非經濟共同體在這方面的領導和工作。」

在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開的峰會上，西非經濟共同體支持組建軍事武力以待對尼日進行干預。

最近幾天，美國告誡軍事力量只能是最後的手段，外交才是解決危機的最佳途徑。

對於正被拘留的尼日民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）健康狀態，布林肯再次發出了警告。自尼日軍政府7月26日接管政權以來，布林肯與貝佐姆通了6次電話。

布林肯說：「我們對貝佐姆、其家人、和他的安全與健康十分關切。」

「我們也向軍方領導人明確表示，我們會要求他們對貝佐姆的安全和健康負責。」

尼日總理馬哈馬杜（Ouhoumoudou Mahamadou）最近表示，貝佐姆和太太、兒子一起遭到拘留，且沒有水、電可用。

布林肯 國務卿

上一則

大法官湯瑪斯30年被饋贈 奢華超乎想像

下一則

拜登限制對中敏感科技投資後 美國防部設AI工作組

延伸閱讀

美國宣布進口越南椰子 似為拜登出訪營造氣氛

美國宣布進口越南椰子 似為拜登出訪營造氣氛
布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利

布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利
布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利

布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利
布林肯籲各國警告俄羅斯 別再拿黑海糧運當威脅

布林肯籲各國警告俄羅斯 別再拿黑海糧運當威脅

熱門新聞

蒂芬妮‧葛瑪斯在飛機上聲稱一名乘客「不是人類」，引發騷動。(擷自TikTok@knuckelslawncare)

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

2023-08-07 17:14
加州一家便利商店店員棒打搶匪，由店內顧客拍下的影片爆紅。(截自Instagram@yo_folkers)

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

2023-08-07 15:15
國家氣象局指出，大雨帶來的洪水將為美東地區造成傷害。圖為紐約上個月被洪水肆虐的景象。(Getty Images)

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

2023-08-07 11:06
最近一項研究指出，擁有八個習慣可以幫助壽命增長20年以上。保持鍛煉就是推薦的習慣之一。(Pexels)

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

2023-08-03 12:09
在教室遭6歲男童槍擊的教師澤溫爾（Abigail Zwerner）。（美聯社）

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

2023-08-10 09:15
許多醫師對於薪資被公開討論不以為然。(Getty Images)

平均年薪35萬元 許多醫師不喜歡薪水被討論

2023-08-07 11:42

超人氣

更多 >
讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤

讀這9所公立大學 畢業薪水不輸常春藤
營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜
250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元