維珍銀河送首批「素人」上太空…有8旬奧運選手、18歲少女

維珍銀河公司（Virgin Galactic）表示，今天已將其第一批觀光客送上無重力太空。(歐新社)

維珍銀河公司（Virgin Galactic）表示，今天已將其第一批觀光客送上無重力太空，締造近20年來追求商業化之路的高峰。

法新社報導，這三名乘客為8旬的前奧運 參賽選手古德溫（Jon Goodwin）、46歲健康指導顧問薛哈芙（Keisha Schahaff）和她的18歲女兒梅爾斯（Anastatia Mayers），三人升空後約45分鐘，在維珍銀河公司的太空船中感受無重力環境。

當太空船飛行超越海拔80公里，也就是重力極小的地球與太空邊界時，維珍銀河副總裁班德拉（Sirisha Bandla）宣布：「他們正式成為太空人 了，歡迎到太空。」

現場轉播畫面顯示，這三人透過窗戶欣賞地球的景致和遠眺太空。

維珍銀河這趟航程運用一架巨大的雙機身運輸機，運輸機從跑道起飛、向上爬升，然後釋放一架火箭驅動的太空飛機更上一層。

這次任務名為「銀河 02」（Galactic 02），是維珍銀河第二趟太空商業飛行任務，但6月底的第一趟飛行載的是義大利空軍資深官員，他們已在太空船上進行數次實驗，並非純粹為了遊覽的平民。

三名素人在太空待了幾分鐘之後，太空船開始下降，接著安全降落在新墨西哥州 跟起飛時同樣的跑道。

古德溫是一名冒險家，1972年曾代表英國出賽奧運輕艇項目。他說，這次飛行「無疑是我人生中最興奮的一天」。

2004年成立的維珍銀河已售出約800張未來商業飛行的票，2005至2014年間以20萬至25萬美元售出600張，之後售出200張票，每張票價45萬美元。

古德溫2005年就預留座位，2014年卻被診斷出罹患巴金森氏症（Parkinson's disease），如今成為有此病症登上太空的第2人。

薛哈芙則來自美洲國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda），她的女兒梅爾斯在蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）攻讀哲學和物理。兩人是靠維珍銀河主辦的抽獎活動贏得遊太空的機會。

根據維珍銀河的說法，梅爾斯是史上最年輕登上太空的人。