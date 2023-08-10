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好萊塢罷工滿100天 編劇稱電影公司「可恥里程碑」

中央社／洛杉磯9日電
上萬名洛杉磯市政府雇員8日發動24小時罷工行動，抗議市政府不公平的勞動條件，缺乏談判善意。(中央社)
上萬名洛杉磯市政府雇員8日發動24小時罷工行動，抗議市政府不公平的勞動條件，缺乏談判善意。(中央社)

癱瘓好萊塢的編劇罷工今天進入100天里程碑，編劇和製片公司仍互不相讓，編劇稱此里程碑是電影公司「可恥的里程碑」。

法新社報導，5月初以來，美國劇作家協會（Writers Guild of America, WGA）罷工導致無數電影拍攝和製作陷入停頓，每天對加州經濟造成數以百萬計美元的損失，但雙方幾乎沒有對話。

這場讓娛樂產業壟罩在陰影下的行動上月愈演愈烈，規模更大的美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）也加入編劇行列，娛樂業的混亂局面進一步加劇。

美國劇作家協會告訴法新社：「拒絕認真對待編劇的合理提案，導致美國劇作家協會罷工持續100天，而且還在持續，這對電影公司來說只是個『可恥的里程碑』。」

編劇和演員要求更好的薪酬與重播費、對人工智慧未來取用時的保障，以及其他工作條件。

美國劇作家協會聲明指出：「解決美國劇作家協會和美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會罷工的成本，遠低於罷工造成的損失。」

巧合的是，上一次美國劇作家協會罷工是在2007-08 年，而當時正好是在100天後獲得解決。

根據智庫「梅肯研究院」（Milken Institute）估計，這次罷工造成加州經濟21億美元損失。

這次的罷工目前還看不到落幕的跡象。

罷工 加州 好萊塢

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