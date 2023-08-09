真名假名都用詐取150萬疫情紓困貸款 婦人將坐牢六年

艾娃‧米塞德林(Ava Misseldine)多年來利用假身分四處行騙。(取自推特)

紐約時報9日報導，一名50歲婦人冒用1979年死亡嬰兒身分申請社會安全卡與駕照，2020年還申請疫情期間「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)紓困 貸款，詐騙 總額高達150萬元。俄亥俄州 聯邦區域法院8日判處有期徒刑六年、歸還不法所得。檢方指出，婦人的身份詐騙長達近20年，2021年企圖更新冒名護照時，才受到聯邦主管機關注意。

艾娃‧米塞德林(Ava Misseldine)2022年6月在猶他州落網後，遭到匯款詐騙、護照詐騙等16項罪名起訴，2022年10月來向法院認罪。

根據法院紀錄，米塞德林以詐騙得手紓困款項購買的猶他州房屋將被沒收，用紓困款項在密西根州購買房屋後來轉手出售，但賣房所得同樣也將沒收。購買兩棟房屋共計花費將近100萬元，密州房屋以32萬7500元購得，猶他州房屋緊鄰錫安國家公園(Zion National Park)，以64萬7500元買下。

聯邦檢察官調查發現，米塞德林犯罪行為從2003年開始，冒用1979年已經死亡的嬰兒布瑞‧波吉斯(Brie Bourgeois)身分，取得社會安全卡與俄亥俄州駕照，後來還拿到美國護照。波吉斯當年死亡之後，安葬於俄州哥倫布市(Columbus)墓園。

米塞德林使用假身份在私人專機公司JetSelect擔任空服員，2007年還使用假身份取得飛行員訓練證書。米塞德林搬到猶他州之後，2021年使用真名與假名取得當地駕照。

2021年，米塞德林企圖更新用假身份取得的美國護照而受到聯邦機關注意。

檢方指出，米塞德林使用真名與假名在疫情期間申請紓困貸款，總共得手150萬元。根據調查，米塞德林以至少十家位於俄亥俄州的糕餅店、餐廳、外燴服務公司的名義申請紓困貸款，但事實上這些公司並不存在，或者已經停業多年。