來自太空的問號 韋伯望遠鏡拍到「？」形狀天體

Herbig-Haro 46/47天體照片背景中出現「？」形狀天體。（NASA）

NASA近日公布新一批由韋伯太空望遠鏡 傳回的天體照片，其中一張引起討論。高清天體照片的右下角背景中，出現了一個形似問號「？」的天體。科學家目前還沒確定這到底是什麼。

韋伯望遠鏡 的科學團隊在2023年6月26日發布Herbig-Haro 46/47天體照片，呈現距離地球1470光年遠的船帆座（Vela Constellation）中，兩顆正在形成中的恆星。有趣的是，在該張照片中，還有一個模樣像是問號「？」的天體。

韋伯太空望遠鏡拍攝的Herbig-Haro 46/47天體照片。（NASA）

目前科學家尚未釐清「宇宙問號」實際上是什麼。負責管理韋伯望遠鏡的巴爾的摩太空望遠鏡科學研究所（STScI）推測，「宇宙問號」可能是一個遙遠的星系、或是兩個相互作用的星系，因重力互動而在視覺上形成扭曲的問號形狀。而宇宙問號的紅色顏色，代表著這個天體距離較為遙遠，甚至可能是這個天體第一次被人類發現。

伊利諾州 州立大學物理助理教授卡普蘭(Matt Caplan)告訴Space.com，這個宇宙問號天體有可能是兩個正在合併的星系。

「這可能是背景中兩個正在合併的星系，特別是問號的上半部分，看起來像是一個更大的星系受到潮汐干擾。從背景中一些星系的顏色可以看到，這個解釋還挺合理的。不管這些星系合併多麼混亂，像這樣的有兩個部分的、牽出一條曲線尾巴的形狀，還挺普遍的。」