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台積電傳派500人支援美廠 亞利桑納工會請願「擋簽證」

編譯季晶晶／綜合7日電
亞利桑納州工會請願，要求國會議員擋下台積電欲派往支援設廠的500名人員簽證。(美聯社)
亞利桑納州工會請願，要求國會議員擋下台積電欲派往支援設廠的500名人員簽證。(美聯社)

台積電傳出想為大約500名台灣籍勞工辦理簽證，派往美國協助晶圓廠無塵室設備及各種管道的安裝，但根據科技媒體9to5Mac報導，亞利桑納州的工會已開始請願，要求聯邦參議員和眾議員擋下這些台灣人的簽證。

台積電美國廠的進展並不順利，勞工安全受質疑、建廠時程落後，而且預算超支。為了解決問題，台積電想派500名在台灣興建類似廠房經驗豐富的勞工前往支援，加速趕工也更具成本效益。然而工會認為此舉違背為美國勞工創造工作機會的承諾。

從台灣赴美的台積電員工需要EB-2簽證才能合法入境工作。根據規定，此類簽證的對象必須具有「傑出能力」，以合理化他們能越過當地勞工在美國受雇就業。

Arizona Pipe Trades469工會已向國會議員請願，要阻擋這些簽證，請願內容要求「迅速採取行動，保護台積電亞利桑納廠美國勞工的工作不會流失給外國人，並阻止簽發逾500份EB-2簽證。儘管台積電透過晶片法案獲得大量財務優惠，卻對美國勞工缺乏尊重，將利潤置於勞工安全之上，還故意歪曲亞利桑納州勞動力的品質、技能和經驗」。

另有一個「與美國勞工站在一起」（ Stand with American Workers）的微網誌也已經啟動，指控台積電違背承諾、侮辱美國勞工，並試圖剝削廉價勞動力。

勞工 台積電 簽證

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