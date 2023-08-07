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傳播快 新冠變種EG.5漸成美病例主流 1個月內7.5%→17.3%

記者張聲肇／即時報導
新冠病毒EG.5變種在所有新冠病例中占的比率從7月初7.5%，暴增到8月4日的17.3%，超過XBB變種的突變病毒株。圖為旅客在紐約甘迺迪機場仍戴著口罩。(Getty Images)
新冠病毒EG.5變種在所有新冠病例中占的比率從7月初7.5%，暴增到8月4日的17.3%，超過XBB變種的突變病毒株。圖為旅客在紐約甘迺迪機場仍戴著口罩。(Getty Images)

疾病防治中心(CDC)說，新冠病毒EG.5變種漸成美國病例主流，占總病例的百分比從7月初7.5%，到8月4日增為17.3%，超過XBB變種的突變病毒株。

感染XBB.1.16變種株的病例占比為15.6%，XBB.2.23占11.2%，XBB.1.5占10.3%，有些XBB變種株不再以XBB命名，例如FL.1.5.1，占新病例的8.6%。

EG.5的病毒株是EG.5.1亞群所含；生物學教授葛瑞格里(T. Ryan Gregory)替該亞群取名為「艾瑞斯」(Eris)後，在社交媒體上流傳甚廣。

專家說，EG.5也是全球流播最快的變種病毒之一，之所以能夠迅速傳播，可能因為它是「稍具良性」的突變種，能夠突變得比同家族內的其他變種更完整。

EG.5也是奧米克榮(Omicron)變種亞群中的一員，近幾個月和其他群內變種株競相出頭。今年秋天將推出的新冠疫苗，就是針對XBB亞群所衍生的變種株設計。

公衛官員說，感染這些變種株的症狀和嚴重程度都差不多，而病毒監控不若從前緊密，要察覺其變化，也愈來愈困難。

CDC說，它要把變種散播的預估報告，從每周改為隔周公布，以便收集更多資料，做更準確的預估。

CDC4日首度表示，它無法提出EG.5等變種當中哪些病毒株在全國各地區流播最快的即時報告，因為全國只有三大地區—加州、紐約州和喬治亞州—能夠提出足夠的樣本分析數據，供CDC更新全國預估報告。

CDC 發言人康利(Kathleen Conley)說，即時報告根據電腦模式計算，需有相當數量的病毒分析資料，才能準確預測「當下」那些病毒株各占總病例的百分比。

根據CDC統計，好幾個禮拜了，美國各地提出的病毒分析病例不到2000個，不像病疫大流行初期，每周就有好幾萬個。

CDC 加州 變種病毒

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