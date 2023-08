馬斯克 在他的X平台(原為推特 )發文表示,他明天將接受頸部和背部的核磁共振檢查,可能需要動手術。

馬斯克表示,他本周會知道是否需要進行手術。

馬斯克前一天才表示,他和Meta執行長查克柏格 的鐵籠格鬥大賽將在X平台直播,並宣稱自己「整天都在練舉重,為出戰做準備」。

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week.