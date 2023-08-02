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「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

報案電話稱「參院有槍手」大樓封鎖搜查 虛驚一場

川普3度遭起訴 拜登說了一句「很有說服力」

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，騎腳踏車、上餐館，前往當地一家電影院，觀看票房熱賣的電影「奧本海默」，再前往海灘，在月光下牽手散步。(路透)
拜登總統夫婦1日開心在家鄉度假，騎腳踏車、上餐館，前往當地一家電影院，觀看票房熱賣的電影「奧本海默」，再前往海灘，在月光下牽手散步。(路透)

總統拜登今天在前總統川普遭特別檢察官起訴翌日，只說了一句「很有說服力」；不過，他指的是一部電影，而非川普的刑事案件。對於川普又遭聯邦起訴，拜登選擇不予置評。

法新社報導，拜登看了導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）推出的傳記片「奧本海默」（Oppenheimer），觀影前還與第一夫人吉兒（Jill Biden）在德拉瓦州雷荷勃斯灘（Rehoboth Beach）一間鮮魚料理店用餐，兩人本週在這個沿海小鎮度假。

「奧本海默」講述這位美國物理學家研發第一個原子武器的過程。至於昨天針對川普的歷史性起訴，則是驚動美國政壇的震撼彈。

這是川普自今年3月以來第3度被起訴。前兩次起訴，一次與他被控於2016年支付豔星封口費有關，另一次與他涉嫌在卸任後不當處理機密文件有關。

川普還有可能第4度被起訴：喬治亞州一場關於選舉干預的調查已進入收尾階段。

川普即使因涉嫌試圖推翻2020年大選結果而遭刑事起訴，仍有可能贏得2024年共和黨總統候選人提名，重演他與拜登爭奪白宮大位的戲碼。

對此，民主黨籍的拜登雖以不時脫口說出真心話聞名，但當政治對手碰上司法危機時，卻展現出相當程度的克制力。

川普3月成為史上首位遭起訴的美國前總統，當時拜登一再以簡短的「不予置評」等招數回應媒體。

路透社報導，拜登今天騎自行車、上館子吃飯、看電影，還在他位於德拉瓦州度假住處附近的雷荷勃斯灘月下散步，但就是刻意不提川普的官司。

鑒於拜登與川普可能於2024年大選再度狹路相逢，拜登採用了政治人物一再套用的老招：當對手遇險，除了保持距離，更要避免政治反彈。

不過，拜登「保持沉默」這招可能會在未來數月遇到考驗，因為川普一直大聲嚷嚷，指控他所謂的「拜登犯罪家族」利用美國司法部來起訴他。川普預計明天在華府聯邦法院出庭。

川普以「拜登犯罪家族」一詞來強調拜登的兒子韓特（Hunter Biden）所面臨的逃稅和非法擁有槍枝等指控。

美國總統大選將於2024年11月登場，民調顯示，80歲的拜登和77歲的川普若再度對決，將是一場勢均力敵之爭。

拜登 川普 德拉瓦州

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