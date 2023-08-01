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聯邦法官禁止愛達荷州起訴轉介病患到外州墮胎的醫師

記者顏伶如／即時報導
Image by Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay
Image by Sergei Tokmakov, Esq. https://Terms.Law from Pixabay

愛達荷區美國聯邦區域法院法官溫米爾(B. Lynn Winmill)31日下達暫時禁制令(preliminary injunction)，禁止愛達荷州共和黨籍檢察長拉布拉多(Raul Labrador)起訴為病患轉介(referral)到外州墮胎的醫師。溫米爾在裁決書中寫道，愛州檢察官對醫師展開犯罪究責的手段，明顯侵犯醫療人員的言論自由權利。

今年4月，「全國計畫生育委員會」(Planned Parenthood)與兩名醫師谷斯塔夫森(Caitlin Gustafson)、韋賀瑞契(Darin Weyhrich)對愛達荷州檢察長提告，溫米爾支持原告提出論點。溫米爾在裁決書中指出，拉布拉多對愛州墮胎法的解讀，對醫療人員受到美國憲法第一修正案保障的言論自由造成寒蟬效應。

保護墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)2022年被最高法院推翻後，愛達荷州墮胎法全面禁止墮胎，唯有曾向警方報案的亂倫、強暴案件或孕婦面臨生命危險時才能墮胎。根據愛州法律，醫師協助墮胎將遭吊銷執照，面臨兩年到五年有期徒刑。

路透報導分析，對於州法條文裡「協助」(assists)一詞的界定，拉布拉多認為醫師為婦女轉介到外州墮胎，也包括在「協助」範圍之內。

溫米爾在長達60頁的裁決書中說，拉布拉多對於法條解釋過度延伸，在愛州墮胎法引發訴訟獲得解決之前，愛州檢方不得對轉介病患到外州墮胎的醫師究責。

墮胎 愛達荷州 計畫生育

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