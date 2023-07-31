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美商務部長將訪中 盼促美中成立工作小組

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國商務部長雷蒙多預計在8月第四周訪中，盼促美中成立工作小組。(路透)
美國商務部長雷蒙多預計在8月第四周訪中，盼促美中成立工作小組。(路透)

彭博資訊（Bloomberg）31日報導，美國商務部長雷蒙多預計在8月第四周訪中，盼促美中成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國軍事領域的出口管制措施。

報導引述知情人士消息稱，雷蒙多（Gina Raimondo）預計在8月第四周造訪北京，這是拜登政府降低兩大經濟體緊張關係的努力工作之一；不過日期未定還可能調整。

此外，這趟訪問的收穫也說不準，知情人士表示，雷蒙多對於不確定此行能為了美企爭取到什麼正面成果仍有點遲疑。

雷蒙多上周在華府智庫參加活動表示，計畫今夏稍晚訪問中國，但還需要確認時間和規畫。

就在上月，中國駭客入侵拜登政府高層與資深官員電郵帳號，竊取拜登政府內部討論中國政策的訊息，雷蒙多是目前已知最高層級的受害官員。

彭博分析，雷蒙多訪問中國的時機敏感，美國總統拜登預計在8月中旬頒布命令，限制美國關鍵科技領域赴中投資。

彭博報導，擬議的外國投資行政命令著重半導體、量子運算和人工智慧（AI）領域，僅限特定交易，不會影響既有投資；但這些限制仍然會被北京視為孤立和遏制舉動，從而惹怒中方。

報導提到，透過這趟訪問可能達成的目標之一是美中商務部成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國軍事領域的出口管制措施。

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）與首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）上周聯名致函雷蒙多，呼籲拜登政府進一步收緊針對AI晶片的出口管制，以確保美國的先進科技和專業知識不會被利用，轉頭來對付美國。

與此同時，路透報導，美企輝達（Nvidia）、超微（AMD）和英特爾（Intel）等公司已經因為拜登政府去年10月的出口禁令，無法出售高效能晶片給中國；輝達為了與中企做生意，已開發一款可以賣給中方的AI晶片。

路透分析，美國出口管制並未減緩中國在AI領域的進展，美國官員正在考慮針對晶片的運算速度，進一步收緊限制，這恐讓美企在中國市場永遠失去機會。

路透報導，美企希望遊說拜登政府維持原禁令，讓半導體產業還能與中國做生意，因中國擁有全球最大的商用半導體市場。

拜登 雷蒙多 晶片

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