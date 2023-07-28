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北大西洋海平面溫度創新高 達攝氏24.9度

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
國家海洋暨大氣總署28日公布的初步數據顯示，北大西洋海平面溫度達到攝氏24.9度（華氏76.82度），創下新高紀錄。圖為北大西洋上的夕陽。（美聯社）
國家海洋暨大氣總署28日公布的初步數據顯示，北大西洋海平面溫度達到攝氏24.9度（華氏76.82度），創下新高紀錄。圖為北大西洋上的夕陽。（美聯社）

根據國家海洋暨大氣總署今天公布的初步數據，北大西洋海平面溫度創下新高紀錄，達到攝氏24.9度（華氏76.82度）。

國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）自1980年代初期開始追蹤此數據，旗下國家環境資訊中心（National Centers for Environmental Information）科學家殷勳剛（Xungang Yin，譯音）告訴法新社：「根據我們的分析，北大西洋的平均海平面溫度（本月26日）創下新高紀錄，達到攝氏24.9度。」

這樣的紀錄特別令人驚訝，因為北大西洋通常是在9月初達到最高溫度，今年卻提早飆到最高溫。

殷勳剛說，前一個高溫紀錄是在2022年9月創下，為攝氏24.89度，北大西洋海平面溫度「預料將持續攀升直到8月」，且「極有可能」再度打破紀錄。

他又說，攝氏24.9度的新高紀錄，「比1982年到2011年紀錄到的30年氣候平均值高出1度多」。

冬季過後，北大西洋自3月起開始變暖。今年3月過後，北大西洋水溫普遍都比前些年溫暖，最近數週的差異更加明顯。

由於人類排放溫室氣體，全球海水受氣候變遷影響而變暖，北大西洋成為此一現象的象徵性觀察點。

高溫 氣候變遷

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