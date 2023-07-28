惡作劇報警聲稱朋友被綁架 佛州11歲女童遭重罪起訴

11歲女童因受到社群媒體影響，認為惡作劇很有趣，結果遭警方逮捕。(取自沃露西亞郡警長辦公室臉書)

佛羅里達州 沃露西亞郡(Volusia County)警長辦公室指出，一名住在橙港(Port Orange)的11歲女孩受到網路挑戰風潮啟發，惡作劇報警聲稱朋友遭持槍歹徒綁架，多個警局聯合出動搶救肉票，卻發現報案內容純屬虛構，女孩已於26日被捕，以報假案重罪、濫用911報案系統輕罪等罪名移送法辦。警方呼籲家長要多注意兒女的社群媒體 使用。

沃露西亞郡警長辦公室26日在臉書 專頁公布艾娃‧朗格尼(Ava Rose Langone)被捕時的員警隨身攝影機(bodycam)27秒影片時，為面部做了模糊處理。

影片畫面顯示，員警對朗格尼解釋說，被押入警車之後，可以透過車窗跟父母講話；員警也說，經過這次教訓應該學到如果再做蠢事將有何下場，雙手被銬在背後的朗格尼哽咽回應：「我不會再做了。」

沃露西亞郡警長辦公室指出，朗格尼26日上午9時45分透過簡訊向911報案指稱，一名14歲朋友遭到持槍男子綁架，歹徒現正開著白色貨車朝南向95號公路(I-95)行駛。

朗格尼向警方指稱，自己正乘坐藍色吉普車尾隨綁匪。警方表示，接下來的時間裡，女孩不斷透過簡訊，向911報案中心通報最新狀況。

沃露西亞郡警長辦公室指出，接到報案之後出動多名員警，埃奇沃特(Edgewater)、新士麥那海灘(New Smyrna Beach)、橙港等警察局與「空中一號」(Air One)騎警隊都加入肉票搜救行動，結果發現根本沒有「白色貨車」存在。

警方根據手機發話地點，查到位於橙港的一處民宅。上午10時23分，員警抵達位於波比街(Poppy Lane)的房子，朗格尼與家人都在家中。員警見到朗格尼時，她手上拿著的手機剛好響起，911報案中心回撥電話，與員警當場確認報案人身份。

2012年出生的朗格尼對警方供稱，從YouTube網站看到挑戰影片因此模仿，覺得惡作劇報警「應該很好玩」。朗格尼被捕後押入沃露西亞區域青少年看守所(Volusia Regional Juvenile Detention Center)。