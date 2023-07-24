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華氏破百度高溫登山 兩名婦人在內華達州被熱死

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

記者顏伶如／即時報導
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)
眾人合力敲破車窗成功救出小孩。(取自推特)

德州哈林根(Harlingen)警方表示，超過華氏100度的高溫底下，有嬰兒被受困停放在超市停車場的休旅車內，因為家長下車時把鑰匙忘在車上，嬰兒父親在群眾協助下，用鐵棍敲破擋風玻璃救出嬰兒。目擊者拍攝短片近日在社群網站瘋傳，警方則說嬰兒家長並不會面臨起訴。

「熱蓋現象」(heat domes)讓3億美國民眾處於極度高溫底下，全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)警告說，高溫天候之下，車輛內部溫度在短短20分鐘裡，就可以升高到比車外環境還多出華氏20度，兒童體溫升高的速度則比成年人快了大約3倍到5倍。

德州哈林根警方指出，19日上午10時30分左右，有一名嬰兒被困在停放於H-E-B超市停車場的休旅車上，因為家長下車時不小心把鑰匙忘在車裡。

根據氣象紀錄，當時最高溫度約華氏105度。

根據目擊者拍攝短片，嬰兒父親在路人協助下，用用鐵棍敲破擋風玻璃，嬰兒則從擋風玻璃破口被人抱出。

警方表示，員警獲報趕抵下場時，嬰兒已經從車上被救出。急救人員抵達現場後則為嬰兒進行健康檢查，證實嬰兒除了受到驚嚇之外，並無大礙。

德州地方電視台KRGV報導，警方發言人說，嬰兒家長並不會遭到起訴。

根據統計，過去25年來，全美將近1000名孩童因為受困車內而被熱死，光在2022年裡就有33個案例發生。

高溫 德州 休旅

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