美國是基督教社會 美軍對AI道德標準較高？空軍將領言論惹議

美國空軍中將摩爾20日表示，美國軍方對使用AI的道德標準高於對手，因為美國是一個「猶太教-基督教社會」。圖為美國國防部五角大廈。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，美國空軍中將摩爾(Richard G. Moore Jr.) 20日表示，美國軍方對使用「人工智慧」(AI )的道德標準高於對手，因為美國是一個「猶太 教-基督教社會」(Judeo-Christian society)。他的言論引起專家檢視，他們認為來自各個不同宗教和道德傳統的人，都能想辦法解決AI帶來的難題。

摩爾在「哈德遜研究所」(Hudson Institute)的一項活動上發表上述言論。他在被問到美國國防部 對「自主戰爭」(autonomous warfare)的看法時表示，國防部最高階層一直在討論AI的道德問題，「不論你們的信仰為何，我們的社會是一個猶太教-基督教社會，我們有道德指南針，不是人人都有。有些人願意不擇手段達到目的」。

摩爾說，AI在未來戰爭中的角色要看「誰遵守戰爭規則、誰不遵守。有些社會的基礎與我們迥異」。他沒有點名特定國家。

美國官員表示，他們正在制定在戰爭中使用AI的守則。美國國防部在2020年採取一些使用AI的道德標準。

卡內基梅隆大學的倫理與運算科學教授倫敦(Alex John London)指出，AI引起的道德問題，包括在戰爭中，已在多個不同宗教和哲學傳統的社會普遍受到重視。他說，「有很多在道德方面的努力，不限於任何宗教，聚焦在重視人類福祉、人類自主、享有公平公正社會體系的重要性。對AI倫理的關切，不限於任何單一社會傳統」。