父子4人上網賣漂白劑稱新冠解藥 被聯邦陪審團定罪

65歲佛州男子馬克‧葛瑞能(Mark Grenon)與三名兒子，聯手透過網路教會管道販賣有毒的工業用漂白劑聲稱新冠病毒解藥，被判有罪。(截自ABC 7影片)

聯邦法院紀錄顯示，65歲佛羅里達州 男子馬克‧葛瑞能(Mark Grenon)與分別為37歲、35歲、29歲的三名兒子，聯手透過網路教會管道販賣有毒的工業用漂白劑聲稱新冠病毒解藥，19日被邁阿密陪審團裁定共謀詐欺 美國(Conspiracy to defraud the United States)、運輸冒牌藥品(deliver misbranded drugs)等罪名成立。

馬克‧葛瑞能與強納生‧葛瑞能(Jonathan Grenon)、約瑟夫‧葛瑞能(Joseph Grenon)、喬登‧葛瑞能(Jordan Grenon)父子四人面臨最高5年有期徒刑，法院訂於10月6日宣判刑期。

葛瑞能父子在歷時兩天的庭訊期間均未發言。陪審團宣布定罪判決後，約瑟夫‧葛瑞能則說將會上訴。

根據檢方調查，葛瑞能父子透過自家成立的「創世紀第二章健康與治療教會」(Genesis II Church of Health and Healing)，賣出共計100萬元的「神蹟礦物質解藥」(Miracle Mineral Solution)，數萬名銷售對象分布全美各地。

葛瑞能父子在廣告片中聲稱，「神蹟礦物質解藥」具有95%療效，可以治好新冠病毒、阿茲海默症 、自閉症、腦癌、愛滋病以及多發性硬化症(multiple sclerosis)，但所謂的解藥其實是二氧化氯(chlorine dioxide)，飲用後可能對人體造成致命危險。

邁阿密聯邦法院法官2020年禁止葛瑞能父子販賣「神蹟礦物質解藥」，但檢方指出，2022年7月接到民眾飲用「神蹟礦物質解藥」後住院的多起通報案例，某些民眾性命垂危。