被稱「沃爾瑪版梅蘭妮亞」 德桑提斯妻子：不退縮

凱西‧德桑提斯(右)被一些媒體冠上「沃爾瑪版梅蘭妮亞」、「美國凱倫」等封號。(美聯社)

正在參加共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)，新聞主播出身的妻子凱西‧德桑提斯(Casey DeSantis)熟諳媒體運作，被支持者認為是助選大將，但某些媒體則為她冠上「沃爾瑪 版梅蘭妮亞 」(Walmart Melania)、「美國凱倫」(America's Karen)等封號。凱西‧德桑提斯說，不會因為謾罵抹黑就退縮。

凱西‧德桑提斯接受福斯新聞網(Fox News)訪問，被問到對「沃爾瑪版梅蘭妮亞」、「美國凱倫」等封號的看法。2020年疫情發生後，「凱倫」(Karen)名字經常被用來形容主張擁有白人特權、存有種族歧視、動輒便向主管投訴的白人婦女。

影片來源：YouTube Fox News

部分媒體也從政治角度將凱西‧德桑提斯比喻為馬克白夫人(Lady MacBeth)，或形容她夢想成為下一個賈姬‧甘迺迪(Jackie Kennedy)。

43歲的凱西‧德桑提斯回答說：「媒體對於我沒有報導正確的一點是，我確實會到沃爾瑪消費。」她說，有趣的是，有些人只想抹黑，卻無心要好好討論，「他們只想謾罵而已」。

她說：「這些手段的目的都在逼你讓步，但我想說最重要的事情就是，如果涉及家庭事務，我們絕對不會退縮。」

新罕布夏大學(University of New Hampshire)民調中心本周公布最新民調結果指出，前總統川普在新罕布夏州獲得支持度37%，德桑提斯則有23%。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點