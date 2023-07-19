馬斯克：特斯拉將支出10億元投入Dojo超級電腦計畫

特斯拉執行長馬斯克表示，將支出10億美元投入Dojo超級電腦計畫。(路透)

特斯拉 （Tesla）正不遺餘力要成為超級電腦領域的參與企業，執行長馬斯克 表示，這家電動車大廠計劃在2024年底前投資 逾10億美元投入超級電腦Dojo計畫。

馬斯克19日向投資人表示，內部自研的超級電腦Dojo被設計用來處理大量資料，包括來自特斯拉電動車的影像，這款超級電腦是創造自動駕駛軟體所必需的。根據CNBC報導的解釋，Dojo是特斯拉為AI機器學習和電腦視覺訓練目的所開發，特斯拉會從客戶和公司車輛中蒐集一段段影片和資料，來改善現有軟體，並且為自駕輔助系統開發新功能。

馬斯克在分析師會議上表示：「在明年，我們將支出逾10億美元投入Dojo。」

他說：「你見到許多AI公司在做大型語言模型（LLM），而我在想，如果他們那麼棒，為何他們不能製造自駕車？因為更難！」

馬斯克揭露這項大規模支出計畫，顯然嚇到投資人，導致特斯拉股價在19日盤後重挫逾4%。特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）稍後在會議上迅速澄清，這項投資是分成研發與資本支出，符合先前所說的三年支出展望。

馬斯克表示，特斯拉可使用的影片數量多得驚人，歸功於客戶使用名為Autopilot、即以攝影機為基礎的駕駛輔助軟體，以及名為「全自駕測試版」（FSD Beta）的相關功能，後者已累積超過3億英里的數據。

特斯拉在最新財報中表示，已開始生產其「Dojo訓練電腦」。