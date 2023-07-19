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拉斯維加斯114度 多名乘客等待起飛時在機艙熱昏

記者顏伶如／即時報導
達美航空公司(Delta Air Lines)。美聯社
達美航空公司(Delta Air Lines)。美聯社

福斯商業新聞網(FOX Business News)報導，拉斯維加斯17日下午溫度為華氏114度，達美航空公司(Delta Air Lines)原訂從哈利德國際機場(Harry Reid International Airport)前往亞特蘭大的班機，在跑道待命長達三個多小時，機艙裡卻沒有冷氣，導致數名乘客被熱昏。

影片來源：youtube/LiveNOW from FOX

福斯新聞部製作人克莉絲塔‧賈爾文(Krista Garvin)便是這架班機乘客之一。她表示，飛機在跑道待命長達三個多小時，後來還是沒有起飛。

賈爾文形容，當時在機艙內的感受就像大熱天底下被困在車子裡的小狗，當時機艙裡並沒有開冷氣。她說，待命大約兩個小時，某些乘客開始出現身體不適的狀況，機長則廣播說：「如果您有緊急醫療狀況，請按鈴求助。」

她說，航空公司人員對乘客說，乘客可以選擇下機，但要重新安排飛往亞特蘭大的班機，可能要等好幾天。

她表示，由於某些乘客熱到嘔吐，清潔人員進入機艙清理；一名婦人向空服員求助時已明顯神智不清，眼睛無法睜開，身體前後搖晃，機組人員讓婦人坐在前排，為她戴上氧氣罩。

賈爾文指出，至少五名乘客後來被人用輪椅推著離開，待命接近四小時才終於讓所有乘客回到機場航廈。

福斯商業新聞網報導，就連某些空服員也熱到生病。賈爾文說，一名空服員戴著氧氣罩躺在擔架上被帶出機艙。

達美航空發表聲明說，對7月17日原訂從拉斯維加斯飛往亞特蘭大555號班機乘客道歉，航班後來因故取消，航空公司正在進行內部調查。

亞特蘭大 哈利 德國

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