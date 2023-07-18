為何狗狗叫不停？賓州夫妻出門查看 撞見逃獄殺人犯

賓州 一對夫婦因聽聞家犬不斷吠叫出門查看屋外動靜，結果意外撞見幾日前利用床單逃獄的殺人犯，他們機警通報當局，最終成功逮捕該逃犯。

34歲的囚犯伯漢姆(Michael Burham)6日深夜逃出沃倫郡(Warren County)監獄 ，於9日後被抓獲。

賓州州警副總警監畢文斯(George Bivens)表示，康萬戈鎮(Conewango)居民15日下午4時左右向當局通報一可疑人士，當天下午6時前伯漢姆被逮捕。

畢文斯說明，該對夫婦出門查看他們的寵物犬為何不斷吠叫，在房屋後方撞見伯漢姆，雙方短暫交談後，屋主認出逃犯，夫婦兩人回到當時正在使用的高爾夫球車，駛離現場後立即連絡當局通報伯漢姆藏身樹林中。

搜索人員在兩條工作犬的幫助下追蹤伯漢姆，他在路上遇見州警，俯臥試圖躲藏，聯邦法警、邊境巡邏隊、州警最終從後方接近成功抓獲伯漢姆。

畢文斯說伯漢姆看起來筋疲力盡，身上又髒又濕，仍穿著監獄發的褲子。

當局在小規模的庫存彈藥發現伯漢姆的DNA，但抓到他時未發現武器，當局已搜查該區域確保他未藏匿武器。

伯漢姆被控綁架、入室盜竊等其他罪名，當局在他失蹤期間警告他可能持有武器，超過200名聯邦、州及地方官員參與本次搜查行動，並懸賞2萬2000元。

當局仍在確認伯漢姆傳訊後應該關押在何處，他不會再被押回沃倫郡監獄，該監獄正在調查本次逃獄事件，查明伯漢姆是否得到協助。

根據紐約州 肖托夸郡(Chautauqua)地區檢察官史密特(Jason Schmidt)6月透露的消息，伯漢姆是5月11日卡拉·霍奇金(Kala Hodgkin)遭謀殺，以及紐約州詹姆斯敦(Jamestown)相關縱火案的主要嫌疑人。

當局同時指控他在南卡羅來納州被逮捕之前試圖躲避追查，並且在賓州綁架一對年老夫婦。

紐約州官員在調查謀殺及縱火案時決定讓賓州處理初步起訴程序。