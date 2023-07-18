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夢工廠CEO：拜登總統的年齡 就是他的超能力

中央社華盛頓18日綜合外電報導
拜登總統(左)競選連任的顧問、「夢工廠」CEO凱森柏格(右)表示，拜登總統的年齡就是他的超能力。(美聯社)
拜登總統(左)競選連任的顧問、「夢工廠」CEO凱森柏格(右)表示，拜登總統的年齡就是他的超能力。(美聯社)

拜登總統競選連任的顧問、好萊塢「夢工廠」執行長暨電影製片凱森柏格表示，許多人認為，拜登在2024年總統選戰中的最大弱點就是他的年齡，但他認為，這正是拜登的優勢所在。

路透報導，民主黨籍的拜登於去年11月迎來80歲生日，已是史上最年長的白宮主人，如果連任成功，第2任期結束前將滿86歲。

凱森柏格（Jeffrey Katzenberg）接受電話採訪時形容，拜登「精力充沛」且「工作效率很高」，還暗示共和黨對其年齡的攻擊將會適得其反。

他說，「事實上，拜登總統的年齡就是他的超能力。」

「我認為，儘管人們試圖將它（拜登的年齡）描述成一種負擔或負面因素，但我認為他們會失敗，因為拜登的年齡就是他的知識和經驗，正如他所說，這代表他的智慧。」

民意調查顯示，絕大多數美國人（約86%）認為總統的適任年齡上限應為75歲或以下，雖然多數民主黨人認為拜登「頭腦敏銳」，但近半民主黨人想知道，他是否已準備好迎接2024年總統大選的挑戰。

拜登最具威脅性的共和黨對手、前總統川普（Donald Trump）現年77歲。約有1/4的共和黨人對川普的年齡也有類似擔憂。

民主黨資深政治策略分析師羅森伯格（Simon Rosenberg）預測，隨著大選即將到來，「年齡問題對他們來說將變得更加重要，因為近幾個月（反對拜登的）其他論點都已消失」，包括通貨膨脹、高油價和創紀錄過境移民人數等。

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