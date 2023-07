克魯茲：電影「芭比」為年輕女孩灌輸中國共產黨宣傳

共和黨籍德州參議員克魯茲 (Ted Cruz)日前接受媒體訪問時表示,新片「芭比 」(Barbie)出現中國主張南海主權的「九段線」爭議地圖,這部電影是把中國共產黨 的宣傳灌輸給年輕女孩。

Ted says the Barbie movie is brainwashing young girls with Chinese propaganda. pic.twitter.com/81kR4CKKV2