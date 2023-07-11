我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

現金回扣誘白卡者拿貴藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬

新州重拳防偷車 新法鎖定慣犯

編譯俞仲慈／即時報導
新澤西州州長墨菲(中)日前簽署四項新法，以遏阻偷車惡行。(州長辦公室)
新澤西州州長墨菲(中)日前簽署四項新法，以遏阻偷車惡行。(州長辦公室)

新澤西州汽車失竊案頻傳，儘管2022年9至12月和2021年同期相比，汽車失竊率減少10%，今年1至5月，又比去年同期減少10%，為進一步打擊偷車賊，州長墨菲(Phil Murphy)日前簽署四項新法，強調需要採取更多行動遏阻偷車惡行，以維護州民身家安全。

墨菲表示，汽車失竊不僅帶來不便，更和暴力犯罪掛勾，重申打擊偷車賊的決心：「我們全力協助執法部門遏止汽車失竊案件，並積極追究罪犯的刑責。」並強調：「為保護新澤西人民安全，我們永遠不會停止努力。」

墨菲簽署的四項新法：

一、包括無鑰匙駕駛系統、偷竊汽車的新技術等電動汽車鑰匙(用於開鎖和啟動引擎)的犯罪人，擴大刑責。

 二、偷車和交易贓車行為從一般竊盜罪，改列為單獨犯罪，並加重偷車慣犯刑期。 

三、擴大汽車竊盜集團「主謀」定義，包括犯罪同夥者在內。 

四、過去90天內，犯下汽車竊盜罪並定罪者，撤銷審前保釋資格。

不過新州「美國公民自由聯盟」(ACLU)資深律師沙洛姆(Alexander Shalom)認為提高偷車賊的罰款和刑責，和新州減少受刑人入獄的司法改革，相互牴觸。

另外，前州長克里斯蒂(Chris Christie)任內改革保釋制度，被視為偷車犯罪率增加，助長慣犯一再犯行的主因，墨菲表示審前釋放新法是一項「常識性、有針對性的調整」，旨在「適度因應情況變化」的保釋改革。

當被問及是否認為此一調整可能會削弱保釋改革時，墨菲強調新法鎖定對象是「犯罪集團慣犯」，並主張：「新州保釋改革正在發揮作用，促使我們的刑事司法制度更加公平，以維護公共安全。」

根據新州警方統計，2022年新州發生1萬4320起汽車失竊案，但只有不到7%偷車賊會被捕，自去年起，州政府和地方政府採取多種措施，包括增加偵辦汽車失竊案的警力、放寬警方辦案限制，以及提撥1000萬元聯邦經費添購自動車牌識別系統等。

新州 新澤西州 暴力犯罪

上一則

德拉瓦州示警…南美盜竊集團 鎖定豪宅、亞裔住家

延伸閱讀

新州允教職員使用10天病假照顧親友 「新法有人情味」

新州允教職員使用10天病假照顧親友 「新法有人情味」
墨菲簽署 65歲及以上新州居民房產稅享優惠

墨菲簽署 65歲及以上新州居民房產稅享優惠
2026年起 65歲以上長者房地產免稅50% 新州州長、議會達協議

2026年起 65歲以上長者房地產免稅50% 新州州長、議會達協議
新州稅收下滑 2025年起預算缺口恐達40億

新州稅收下滑 2025年起預算缺口恐達40億

熱門新聞

99大華超市。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

2023-07-08 09:43
DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
正值壯年的潘發明遭員工夥同歹徒開槍射殺。(前員工提供)

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

2023-07-10 10:42
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59
全美民眾壽命長短有著明顯差別，平均壽命最長的是亞裔女性的85.6歲，平均壽命最短則是非洲裔男性的66.7歲。(Pexels)

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

2023-07-07 10:39

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元
想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降
樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元

樹擋紐約天際線 他砍鄰居32棵巨木 復原得花150萬元