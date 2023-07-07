我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

布林肯、葉倫接連訪北京 中學者解讀：效用可疑的對話

紅州投票新規壓制亞裔選民？協助投票遭罰款、加重控罪

記者胡玉立／即時報導
多個共和黨執政的州頒布新規，把某些協助選民投票的行為定為刑事犯罪，維權團體認為這是另一種「壓制選民」的方式。(Getty Images)
多個共和黨執政的州頒布新規，把某些協助選民投票的行為定為刑事犯罪，維權團體認為這是另一種「壓制選民」的方式。(Getty Images)

包括佛羅里達、喬治亞、德州在內的至少六個共和黨主政州，自2021年起陸續頒布投票新法規，對於協助選民的個人和團體訂下或加重刑事處罰；在亞太裔人口快速增加，但逾30%英語水平仍有限的大環境下，協助亞太裔選民投票的個人和團體認為，這些法規是「壓制選民」的另一種形式。

一名聯邦法官本周剛否決了佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)5月簽署的州法條款；該條款規定，若處理或收集表格的工作人員被判重罪或並非美國公民，第三方選民登記團體將被處以5萬元罰款。德州共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)6月簽署法案，將非法投票的罰則提高為重罪，兩年多前通過的全面選舉法中僅為輕罪指控。

美聯社報導，華裔艾麗絲‧易(Alice Yi)曾在德州奧斯汀市幫忙翻譯；她表示，新法並未講明善意錯誤是否會被視為犯罪，她擔心自己可能會因提供協助而惹上麻煩。2022年初選期間，一名沒投過票、不會說英語的越南裔選民向她求助，當時她就很怕如果幫了他可能會面臨後果。她說現在她只會幫父親投票，不會幫其他人。

亞美公義促進中心亞特蘭大辦公室(Asian Americans Advancing Justice - Atlanta)訴訟主任梅雷迪思‧尹 (Meredyth Yoon) 指出，「它(法規)對英語水平有限的選民特別不利，其中包括亞裔選民在內」。喬治亞州2020年選舉投票率創下紀錄，影響了共和黨主導的立法機構通過全面性的選民限制，「這不是巧合」她說。

喬治亞州2021年選舉法規定，在投票站向選民提供任何金錢或禮物均屬輕罪，其中包括分發飲水和零食給排隊等候的民眾。有人試圖要求法院廢除發水和食物禁令，但迄今尚未成功。

在處罰愈來愈嚴厲的州，事態發展已在提供翻譯、選民登記和郵寄投票協助的團體中，播下恐懼和困惑的種子。投票權倡議者強調，這些協助對亞裔社區尤其重要。

多個共和黨執政的州頒布新規，把某些協助選民投票的行為定為刑事犯罪，維權團體認為這...
多個共和黨執政的州頒布新規，把某些協助選民投票的行為定為刑事犯罪，維權團體認為這是另一種「壓制選民」的方式。(Getty Images)

投票 德州 共和黨

上一則

衛星照片可見 撒哈拉沙塵暴將抵東南部 空氣料惡化

延伸閱讀

德桑提斯推文聲稱馳援 10小時前愛州即通知不需他幫忙

德桑提斯推文聲稱馳援 10小時前愛州即通知不需他幫忙
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別
洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司

洛杉磯無人機燈光秀 來自德州公司
美國社會愈來愈兩極化：保守派搬紅州 自由派遷藍州

美國社會愈來愈兩極化：保守派搬紅州 自由派遷藍州

熱門新聞

DoorDash外賣郎抱怨小費給太少當面對顧客罵髒話。(截取自TikTok)

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

2023-07-07 13:42
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
(取自推特）

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

2023-07-02 10:25
海洋之門探險公司旅遊潛水器「泰坦號」6月18日載著執行長羅許（左）在內的5人前往鐵達尼號海底殘骸時發生內爆，許多令人瞠目結舌的內幕隨後陸續浮出檯面。資料照片。（美聯社）

泰坦號罹難執行長「曾找財務總監當駕駛」 她被嚇到速換工作走人

2023-07-05 08:07
卡車司機的「錢景」已不如疫情時期。(Pexels)

疫情消退卡車司機不再吃香 月薪兩萬縮水剩三千

2023-07-03 11:04
地質調查所指出，國內近半自來水遭「永久化學物質」汙染，民眾飲用有害健康。（Getty Images）

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

2023-07-06 21:59

超人氣

更多 >
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒
退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩

退休生活費每月不超2000元？這十城讓你住得安穩
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜
新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別

新聞周刊：美國民眾平均壽命長短，藍州紅州有差別