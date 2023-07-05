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美國社會兩極化趨勢：保守派搬到紅州 自由派遷往藍州

記者顏伶如／即時報導
美國各州居住人口政治極化問題日益嚴重。(Getty Images)
美國各州居住人口政治極化問題日益嚴重。(Getty Images)

美聯社報導分析，受到美國社會兩極化趨勢影響，保守派民眾紛紛搬到共和黨執政的紅州，自由派人士則遷往民主黨執政的藍州；民眾因為政治立場不同而涇渭分明，各州之間出現美國近代史上最明顯對立分歧。

報導指出，同樣座落於洛磯山脈(Rocky Mountains)區域的科羅拉多州與愛達荷州，因為立場相近民眾不斷搬入，近幾年裡迅速成長；兩州居民日常話題頗為類似，經常討論滑雪、越野腳踏車登山路徑，不時抱怨越來越多外來人口遷入讓當地社區變得擁擠，但從政治層面來看，兩州彷彿是兩個世界。

普布羅科羅拉多州立大學(Colorado State University-Pueblo)政治系教授史崔克勒(Ryan Strickler)說，民主黨人喜歡住在洋溢藝術文化、流行精釀啤酒的地點，共和黨人則想搬到家裡能夠有個大庭院的地方。

報導指出，洛杉磯退休警察柯爾(Tim Kohl)去年與妻子搬到愛達荷州波伊西(Boise)郊區後，覺得終於可以自由表達意見。以前住在洛杉磯郊區時不敢做的行動，柯爾現在終於有機會實現：在家門口掛起國旗以及代表美國警察的細藍線(Thin Blue Line)旗幟。

柯爾的妻子珍妮佛‧柯爾(Jennifer Kohl)說，以前住洛杉磯時不敢在家門口掛國旗。柯爾夫妻表示，搬到波伊西後掛出國旗獲得左鄰右舍稱讚，就知道搬家搬對了地方。

莉亞‧狄恩(Leah Dean)則位於政治光譜另一端，她對柯爾夫妻的境遇感同身受。

報導指出，住在德州的時候，狄恩不敢在家門口掛出支持墮胎權的旗幟，她與同性伴侶搬到科羅拉多州丹佛(Denver)之後，便在家門口掛起支持墮胎權以及支持男女同志、雙性戀、跨性別者等(LGBTQ+)權益的旗幟。她說，搬家之後覺得很自在，終於可以做自己。

目前，全美各州當中只有兩州不是州議會一黨獨大的局面，有28州某一個政黨至少在州眾議院或州參議院享有絕對多數，能夠輕鬆推翻州長的否決權，州長所屬政黨與掌控州議會多數政黨不同的狀況只出現在10州。

洛杉磯 科羅拉多州 警察

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