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馬斯克設推文閱讀上限 恐不利新執行長搶救廣告業務

中央社舊金山3日綜合外電報導
馬斯克1日在推特發布，推特帳戶將設瀏覽限制。(美聯社)
馬斯克1日在推特發布，推特帳戶將設瀏覽限制。(美聯社)

行銷產業專業人士指出，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）宣布針對用戶每日可閱讀貼文數量實施臨時限制的新動作，恐不利推特新執行長雅克里諾，使她難以吸引廣告主，搶救推特的廣告業務。

路透報導，馬斯克1日推文表示，推特將實施臨時閱讀上限，以解決「極端水準」的資料抓取（Data Scraping）和系統操作問題。

推特用戶上傳截圖畫面，顯示他們在達到每日閱讀上限後，無法再讀取任何推文，包括企業廣告主的頁面。

資深廣告界人士指出，馬斯克此舉恐替上月才上台的推特新執行長、前美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告業務主管雅克里諾（Linda Yaccarino）製造難題。

英國金融時報（Financial Times）上週披露，雅克里諾尋求修復和廣告主的關係。馬斯克去年買下推特後，廣告主紛紛退出推特平台。

廣告顧問公司AJL Advisory創辦人帕斯卡里斯（Lou Paskalis）說，雅克里諾是馬斯克解救推特廣告營收和公司價值的「最後、最佳希望」。

「此舉向市場傳遞訊息，顯示他無法授權她，把他從自身問題中拯救出來。」

根據馬斯克的推文，已認證用戶每天最多可閱讀6000條貼文；未經驗證帳號每天只能閱讀600條貼文；未經驗證的新帳號每天則只能查看300則推文。

數小時後，馬斯克表示，已認證用戶每天最多可閱1萬則，未經驗證帳號每天能閱讀1000則，未經驗證新用戶每天能閱讀500則。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）說，限制用戶閱讀上限對推特的廣告業務來說是「大災難」（catastrophic）。

「原本就很難讓廣告主回頭了。這樣一來讓勸廣告主回心轉意更不容易。」

馬斯克之前曾透露對擁有ChatGPT人工智慧公司OpenAI等不滿，批評它們利用推特的資料，訓練自己的大型語言模型。

Reddit等平台及大型新聞媒體機構批評AI公司利用他們的資訊訓練AI模型，部分開始尋求要求付費。

印第安納大學布魯明頓分校（Indiana University Bloomington）研究人員楊凱程（Kai-Cheng Yang，譯音）表示，這些限制在擋下包括搜尋引擎等第三方似乎有效，讓它們無法再像以前一樣抓取推特資料。

「也許仍有此可能性，只是方法可能更複雜，更沒效率。」

推特 馬斯克 AI

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