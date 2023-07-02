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巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大槍案

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巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

中央社華盛頓2日綜合外電報導
(取自推特）
(取自推特）

馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）今天凌晨發生大規模槍擊案，警方表示至少2死28傷。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」，這是美國今年內至少第337起大規模槍擊。

據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）定義，大規模槍擊案指的是4人以上傷亡的槍枝相關案件。

巴爾的摩警察局代理局長沃利（Richard Worley）在記者會上表示，警方今天凌晨12時30分左右接到多通電話，通報市內布魯克林區（Brooklyn）一場街區派對發生槍擊案。

沃利表示：「員警抵達現場後，發現多名被害人中彈。」

巴爾的摩今天凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)
巴爾的摩今天凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)

路透報導，巴爾的摩警察局表示，槍擊案地點位於格瑞特納路（Gretna Court）800號街區。

一名目擊者告訴福斯45電視台（Fox 45），案發當時，有數百人聚集此地參加一場名為「布魯克林日」（Brooklyn Day）的活動，與會者聽見20至30聲槍響。

巴爾的摩街區派對發生槍案，留下一片狼藉。(美聯社)
巴爾的摩街區派對發生槍案，留下一片狼藉。(美聯社)

根據警方聲明，一名18歲女子當場死亡，一名20歲男性送醫不治，多名傷患在醫院裡接受治療，其中3人情況仍危急。

沃利說，當局還在努力查明犯嫌身分和作案動機，「犯罪現場很大，探員會待在這裡一陣子」。

巴爾的摩醫療之星保健組織（MedStar Health Baltimore）透過電子郵件告訴路透，醫療之星港口醫院（Medstar Harbor Hospital）的急診室今天上午一共治療19名中彈病患，他們的傷勢嚴重程度不一。

該組織說，「9名危急傷患的情況都穩定下來了，並轉往巴爾的摩創傷中心」，只有1名傷患出院。

美聯社報導，目前還沒有人被捕。

巴爾的摩今天凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)
巴爾的摩今天凌晨發生大規模槍擊案。(美聯社)

巴爾的摩市長史考特（Brandon Scott）譴責這起槍擊案，他在案發現場告訴記者：「這宗徹頭徹尾的慘劇不應發生。」

史考特表示：「我們的街頭非法槍枝氾濫，不該擁槍的人卻能把槍弄到手，本案再度凸顯這種情形的影響，以及有必要處理。」

「在找到決定對數十人開槍並導致2死的懦夫之前，我們不會停下腳步。」

美國槍枝數量高於居民人數，槍枝奪命比率居已開發國家之首，根據「槍枝暴力檔案」，去年至少有4萬4357人死於槍下，其中2萬4090人為自戕。

巴爾的摩市位於華府北方65公里處，人口約57萬5000人，謀殺率在全美名列前茅。

巴爾的摩街區派對發生槍案，該地區拉起警戒線。(美聯社)
巴爾的摩街區派對發生槍案，該地區拉起警戒線。(美聯社)

槍擊 警察 布魯克林

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