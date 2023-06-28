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白宮為「拜登經濟學」造勢 盼為選戰提供動能

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
白宮說，拜登總統本周將對選民端出「拜登經濟學」。(美聯社)
白宮說，拜登總統本周將對選民端出「拜登經濟學」。(美聯社)

拜登總統拚明年總統大選連任成功，在經濟問題上下猛藥，本周將對選民端出「拜登經濟學」，盼能為選戰提供動能。

法新社報導，拜登在接下遭COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情摧殘的經濟後，又受到居高不下的通貨膨脹和供應斷鏈等問題困擾，難以說服美國人民他表現得很稱職。

美國廣播公司新聞網（ABC News）與「華盛頓郵報」5月進行的民調結果顯示，在誰比較善於處理經濟問題方面，醜聞纏身的共和黨籍前總統、也可能是拜登2024年大選競爭對手的川普甚至領先了18個百分點。

隨著本周重塑形象，拜登明天將在芝加哥發表演說，白宮認為這能扭轉局勢。

白宮首席副新聞秘書達爾頓（Olivia Dalton）告訴記者，這個關鍵字就是「拜登經濟學」（Bidenomics），她說這是「白宮的每日一字、每周一字、每月一字、年度一字」。

這句口號是故意拿已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）1980年代總統任期內著名的「雷根經濟學」（Reaganomic）來加以譴責，當時一些人認為「涓滴經濟學」（trickle-down economics）的概念帶動了美國經濟繁榮。

白宮表示，拜登是要來終結「雷根經濟學」的。

國家經濟會議（National Economic Council）主任布蘭納德（Lael Brainard）告訴記者：「他（拜登）拒絕接受涓滴經濟學，即頂層減稅會嘉惠下層的理論。」

達爾頓說，拜登將專注於「推動中產階級成長，就能發展經濟」的信念。

拜登的一大主張，是他第一個任期內實施的龐大政府支出計畫將刺激長期擴張，帶領重建美國的製造業實力，並提升美國較不富裕人口的生活水準。

國會通過的重大法案，對綠能技術、半導體投入歷史性巨額資金，且投入至少5500億美元用於改善國內道路、橋樑和其他基礎設施。

布蘭納德指出，雷根時代的涓滴理論導致美國工業城市空心化，產業紛紛外移，雄心勃勃的基礎設施升級計畫也被拋棄。

她表示，相較之下，拜登的重稅產業政策正利用政府資金作為催化劑，促使「民間部門製造業建設支出增長」。

民調顯示，拜登在低失業率和總體樂觀的經濟上鮮少得到認可。儘管通膨從疫情後的高峰連續11個月緩慢下降，但仍然是選民主要擔憂之處。

達爾頓指出，隨著拜登的計畫所資助的項目終於啟動，美國人民對事情將有不同的看法。

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