我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

福斯新聞當家主播 「好鬥」瓦特斯接替卡爾森

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
以「突襲式新聞」聞名的瓦特斯，接下福斯新聞黃金時段主持棒。(美聯社)
以「突襲式新聞」聞名的瓦特斯，接下福斯新聞黃金時段主持棒。(美聯社)

福斯新聞今天宣布由瓦特斯（Jesse Watters）接替被驅逐的黃金時段當家主播卡爾森（Tucker Carlson）。瓦特斯同樣是一位以挑釁言論著稱的保守派評論員，他對左派的攻擊為他贏得大量追隨者。

法新社報導，瓦特斯的出線是新聞巨人福斯的改組行動之一。福斯新聞（Fox News）先前以7億8750萬美元與Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）達成誹謗案和解，隨後又在4月底與好鬥的明星主播卡爾森分道揚鑣。

媒體巨擘梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的福斯新聞在美國前總統川普（Donald Trump）任職前與任職期間力挺川普，但雙方最近關係不太穩定，川普常因福斯未予他應有的支持而憤怒。

瓦特斯目前是福斯新聞晚間圓桌談話節目「五人組」（ The Five）的共同主持人。福斯新聞在宣布瓦特斯的新工作時，也同時公布新版的黃金時段內容，將由「瓦特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）接替卡爾森原來在晚上8時的節目。

此一人事變動，正值福斯試圖控制卡爾森於5月離職後造成的財務損失。在卡爾森充滿火藥味的離職後，福斯新聞的晚間收視率據稱暴跌。

現年44歲的瓦特斯2001年大學畢業後即加入福斯新聞擔任製作助理，很快就以好鬥的「突襲式新聞」（ambush journalism）採訪風格竄起。

瓦特斯以在街頭突襲不知情的採訪對象聞名，這些人通常是政客、政府官員或自由派活動人士，其中許多人對瓦特斯的作法感到憤怒。

他曾遭指控播出具有種族主義的節目內容、嘲笑遊民是「生活中的魯蛇」，同時也嘲諷移民。

2021年底疫情期間，瓦特斯促請一場保守派政治會議的參與者「突襲」美國頂尖傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。佛奇當時是美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長，也是美國對抗COVID－19的代言人。瓦特斯呼籲與會者猛轟佛奇，並「予以致命一擊」。

佛奇後來表示瓦特斯應該「當場被解雇」，但福斯新聞在聲明中為他們的明星記者辯護。

福斯新聞今天表示，新的人事陣容將「確保我們的觀眾在未來幾年，能獲得一流團隊無與倫比的報導」。

佛奇 川普 疫情

上一則

科羅拉多同志夜店槍擊案 23歲槍手認罪判無期

延伸閱讀

「違反合約」福斯要求前主持人卡爾森收掉推特新節目

「違反合約」福斯要求前主持人卡爾森收掉推特新節目
閃離福斯後 明星主播卡爾森擬轉戰推特開新節目

閃離福斯後 明星主播卡爾森擬轉戰推特開新節目
開除卡爾森會帶領福斯新走向？

開除卡爾森會帶領福斯新走向？
遭福斯新聞無預警開除 保守派名嘴卡爾森：很快再見

遭福斯新聞無預警開除 保守派名嘴卡爾森：很快再見

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

2023-06-21 09:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話