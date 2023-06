拜登批習近平獨裁 葉倫：維繫美中關係很重要

財長葉倫出席在巴黎舉行的「新全球金融公約峰會」,被問及美中關係。(美聯社)

拜登 總統近日稱中國國家主席習近平 為「獨裁者」遭北京當局譴責,財政部長葉倫 今天則說,美國與中國維繫關係「至關重要」,這樣兩國才能「共同努力」因應全球挑戰。

美聯社報導,葉倫(Janet Yellen)在法國巴黎舉行的記者會表示:「關於這些言論,我覺得拜登(Joe Biden)總統和我都認為保持溝通至關重要…以消除誤解和誤判。」

她還說:「但我們有分歧,而且我們也坦率承認我們確實有分歧。」

對於拜登異常尖銳批評習近平為獨裁者的言論,中國外交部發言人毛寧昨天在記者會譴責說「美方有關言論極其荒謬,極不負責」。

為期兩天的「新全球金融公約峰會」(Summit for a New Global Financial Pact)正在巴黎舉行,葉倫表示:「我當然很高興看到中國參與這場峰會。」

中國國務院總理李強等數十位國家元首和政府首長、各國財政官員及相關倡議人士今天齊聚巴黎,商討改革全球金融體系並解決債務、氣候變遷和貧困危機的方法,特別是針對開發中國家。

葉倫指出:「正如拜登總統所做的那樣,世界最大的兩個經濟體…共同努力因應全球挑戰,我認為這一點很重要。」

▼拜登拿獨裁者比喻習近平 美中關係重整

影片來源:世界新聞網 一洲焦點