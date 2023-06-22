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拜登批習近平獨裁 葉倫：維繫美中關係很重要

中央社巴黎22日綜合外電報導
財長葉倫出席在巴黎舉行的「新全球金融公約峰會」，被問及美中關係。(美聯社)
財長葉倫出席在巴黎舉行的「新全球金融公約峰會」，被問及美中關係。(美聯社)

拜登總統近日稱中國國家主席習近平為「獨裁者」遭北京當局譴責，財政部長葉倫今天則說，美國與中國維繫關係「至關重要」，這樣兩國才能「共同努力」因應全球挑戰。

美聯社報導，葉倫（Janet Yellen）在法國巴黎舉行的記者會表示：「關於這些言論，我覺得拜登（Joe Biden）總統和我都認為保持溝通至關重要…以消除誤解和誤判。」

她還說：「但我們有分歧，而且我們也坦率承認我們確實有分歧。」

對於拜登異常尖銳批評習近平為獨裁者的言論，中國外交部發言人毛寧昨天在記者會譴責說「美方有關言論極其荒謬，極不負責」。

為期兩天的「新全球金融公約峰會」（Summit for a New Global Financial Pact）正在巴黎舉行，葉倫表示：「我當然很高興看到中國參與這場峰會。」

中國國務院總理李強等數十位國家元首和政府首長、各國財政官員及相關倡議人士今天齊聚巴黎，商討改革全球金融體系並解決債務、氣候變遷和貧困危機的方法，特別是針對開發中國家。

葉倫指出：「正如拜登總統所做的那樣，世界最大的兩個經濟體…共同努力因應全球挑戰，我認為這一點很重要。」

▼拜登拿獨裁者比喻習近平 美中關係重整

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 葉倫 習近平

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