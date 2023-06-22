前馬里蘭州長霍根：德桑提斯表現不如預期 選戰快玩完

共和黨籍前任馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)。(路透)

共和黨 籍前任馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)21日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)專訪時說，佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)角逐共和黨總統提名選情開高走低，「選戰打得是我所看過最糟糕之一，支持度重跌好比巨石」。霍根說，預料德桑提斯不久之後便會結束參選總統。

新聞周刊(Newsweek)22日報導，霍根21日在訪問中說，德桑提斯表現遠遠不如外界預期，而且從尚未正式宣布參選之前，就被前總統川普 一路壓著打；德桑提斯今年5月啟動選舉之後，雖然對於川普攻勢做出反擊，同一時間卻要跟奧蘭多「迪士尼世界」(Disney World)遊樂園對抗而腹背受敵，支持度則明顯下降。

霍根說，德桑提斯的狀況就像發生在其他選舉的許多先例，一開始出場備受矚目，到頭來表現卻差強人意。他說，福斯新聞網(Fox News)曾經大量報導德桑提斯，德桑提斯被看好是共和黨陣營除了川普之外的唯一替代人選，募款成果更令人刮目相看。

霍根指出，德桑提斯是一名「相當成功的大州州長」，輕鬆贏得州長連任，然而接下來就開始犯下一連串錯誤。他說，德桑提斯「選戰打得是我所看過最糟糕之一，支持度重跌好比巨石」；某些共和黨選民原本把希望放在德桑提斯身上，結果卻紛紛感到失望。

霍根舉例說，德桑提斯犯下錯誤的實例之一就是持續與迪士尼糾纏，而且缺乏與民眾產生聯結的親和力，辯論能力也不佳。他說，德桑提斯是個「聰明人」，但如此特質卻未呈現在選戰經營上，共和黨支持者不再對他抱持信心。