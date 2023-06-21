繼湯瑪斯後…保守派大法官艾里托也爆曾接受共和黨金主招待

大法官艾里托證實有接受招待搭私人飛機出海釣魚，但稱並無違法或失格。（美聯社）

非營利新聞調查組織ProPublica在20日晚間刊登報導，聯邦最高法院保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)10年前曾接受共和黨 金主招待參加開銷昂貴的豪華釣魚之旅。艾里托在報導出爐之前，20日稍早搶先一步，在華爾街 日報(WSJ)專欄投書為己辯護，強調並未做錯任何事。

根據ProPublica調查報導，艾里托2008年搭乘億萬富豪辛格(Paul Singer)私人專機前往阿拉斯加州旅行，下榻高價路線的金薩爾蒙飯店(King Salmon Lodge)，旅行花費是由另一名共和黨金主阿克里(Robin Arkley II)埋單。辛格商界關係八面玲瓏，某些熟識企業後來有訴訟獲得最高法院受理，裁決時則都獲得艾里托支持。

大法官應該公布饋贈內容引起輿論關注，某些國會議員則要求最高法院應該檢討操守規範。今年稍早，ProPublica調查報導披露保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)接受共和黨超級金主克勞(Harlan Crow)招待參加豪華旅遊，克勞還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。

ProPublica在另一篇調查報導中則指出，共有20件訴訟進入最高法院審理的一家律師事務所，購買了保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)共同持有的科羅拉多州土地。

艾里托拒絕接受ProPublica訪問，但在華爾街日報投書中痛批ProPublica「誤導讀者」。艾里托在文中寫道，報導中指控他應該迴避與辛格有關的案件、應該在2008年財報裡透露特定受贈禮品，但「兩項指控都不成立」。他指出：「並沒有義務必須迴避。」

艾里托在投書中表示，並不知道億萬富豪的人際關係，搭乘私人專機一事則無傷大雅，因為「只是使用了一個原本就空著的座位」。