全美13歲學生數學、閱讀成績出現半世紀最大退步

全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅。(Getty Images)

向來被喻為「全美學童成績單」的「國家教育 進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP)21日公布最新報告指出，全美13歲學生數學、閱讀測驗分數出現半世紀以來最大跌幅，學生學習在疫情 被迫中斷，衝擊影響迄今持續存在，並沒有改善跡象。

報告指出，全美13歲學童2022年秋季測驗結果與疫情發生前的2019年秋季相比，數學分數退步9分，閱讀降低4分。這項報告當中的學生在疫情發生初期為10歲，就讀四年級或五年級，2022年秋季參加測驗時就讀七年級或八年級。

負責主辦全國學習測驗的聯邦機構「全國教育統計中心」(National Center for Education Statistics，NCES)主委卡爾(Peggy G. Carr)指出，測驗結果反映出學童基本知識存有令人憂心的落差。她表示，測驗結果再度證明，因為疫情而出現的學習退步，需要花上頗長時間才能彌補。

統計顯示，如今13歲學童數學平均成績大約回到1990年的程度，平均閱讀成績則與2004年相同。疫情發生之前原本成績就最差的學生，退步狀況尤其嚴重，數學分數下降12分至14分，成績最好的學生則降低約6分。

統計顯示，數學成績退步的狀況出現在全美各地，不分族裔。閱讀分數退步則以非洲裔、多族裔及白人學生較明顯，西語裔、亞裔、美洲原住民 及阿拉斯加原住民學生退步狀況較不明顯。

包括卡爾在內等教育專家曾說，學生成績退步與學校環境變差、學生心理狀況出問題可能也有關係。