否認脫鉤說 布林肯：美中經濟關係至關重要

國務卿布林肯19日於美國駐華大使館舉行記者會。（路透）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)19日在美駐中大使館舉行訪中記者會上，針對美中經濟脫鉤議題表示，美國與中國的經濟關係至關重要，對世界各國來說是一件非常積極的事情。他強調，「並不是要切斷、消除、阻礙雙方的經濟關係。相反，我們認為應該加強，但要以考慮我們員工和公司的方式加強。」

澎湃新聞報導，布林肯的訪中記者會約有60名中外記者參與，會上有記者提及美國既在尋求與中國對話又在遏制中國，美方如何看待這樣的關切，又將如何表現出溝通的誠意。

布林肯說：「試圖遏制中國並在經濟上與中國『脫鉤』的指控與我們實際在做的事情之間存在非常明顯的區別。在供應鏈領域是具有風險性，也是多元性的。」布林肯說他此行意義在於消除中方認為美方在經濟上尋求遏制中方的想法，他稱美方不尋求脫鉤，而是「去風險」。

布林肯表示，各國都在經濟復甦的過程中，美國在這方面非常成功，並希望看到全球所有地區的經濟增長，包括中國在內，這符合美國的利益。

布林肯於18日上午抵達北京 ，並開啟兩天訪中之行。這是布林肯首次以國務卿的身份訪中，也是自2018年10月以來訪問中國的最高級別美國官員。他在訪中期間先後與中國高級領導會面，於18日與中國外交部長秦剛會談，並於19日先後與中共中央外辦主任王毅、中國國家主席習近平會見。