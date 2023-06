西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖 貝爾鎮(Belltown)本周發生慘劇,一名34歲的韓裔孕婦關愛娜(Eina Kwon,音譯)與丈夫在開車上班途中遇上槍擊 ,兩人紛紛中槍,關愛娜與腹中八個月大的胎兒緊急送醫後救治無效,雙雙身亡。

關愛娜的丈夫是37歲的關成玄(Sung-yun Kwon,音譯),他手臂中槍,經送醫後無大礙並已出院。妻子關愛娜身中四槍,包括胸部和頭部;腹中胎兒在醫院緊急手術後曾短暫存活,但最終仍然身亡。

根據西雅圖時報,目前未知槍手的作案動機;在現場的目擊者告訴當地警方,這場槍擊看起來是無端攻擊。

據悉,當時夫婦兩人駕駛一輛特斯拉 在上班路上。他們中槍的位置,距離兩人經營的餐廳Aburiya Bento House只有四個街區之隔。

(影音來源:KING 5 Seattle YouTube)

根據福斯新聞,嫌犯是一名30歲的非洲裔男子Cordell Maurice Goosby。報導稱他在夫婦兩人停車等交通燈時走近並且開槍。目前嫌犯已被逮捕。在警方上前逮捕他時,嫌犯舉起雙臂並念道「是我幹的,是我幹的(I did it, I did it)。」警方在現場發現6發子彈殼,調查發現槍枝是嫌犯偷來的。

接受警方審問時,嫌犯表示自己是以為看到特斯拉車中有槍,才對車內開槍的,但案發現場的監控攝像顯然與他的說法不吻合。監控顯示,夫妻的車在等待交通燈時,嫌犯就已舉著槍快步走向駕駛座車門一側,當時已經明顯看到煙霧從車中冒出。隨後嫌犯快速逃離現場。

根據警方,Goosby是重罪前科犯(convicted felon),法律規定不能持有武器。

這件案子在當地引起巨大關注,很多市民自發前往夫婦生前經營的餐廳前獻花。

關愛娜和關成玄兩人在2015年結婚,已有一個2歲大的小孩,本來就快迎來新生命成為四口之家。兩人的朋友現已在GoFundMe發起籌款,截至16日美東時間下午3時已籌得14萬元。