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淫魔艾普斯坦案 維京前第一夫人涉媒介女性、助取簽證

記者張聲肇／即時報導
涉嫌為淫魔艾普斯坦媒介女性賣淫的維京群島前總督夫人瑟席爾．狄鍾。(取材自推特)
涉嫌為淫魔艾普斯坦媒介女性賣淫的維京群島前總督夫人瑟席爾．狄鍾。(取材自推特)

摩根大通銀行(JPMorgan Chase，通稱小摩)提交法院的文件指出，維京群島前總督夫人瑟席爾．狄鍾(Cecile de Jongh)幫淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)媒介女性，具體作法包括替受害人取得簽證，安排她們上英文課。

狄鍾也是艾普斯坦在維京群島公司的經理，在艾普斯坦系列罪行中扮演了角色，小摩捲入政府起訴艾普斯坦案，因此提交後者和狄鍾夫人之間的電郵來往。

美屬維京群島政府去年提告摩根大通銀行，理由是艾普斯坦利用該行帳戶付款給受害人，明知這是走私人口等非法行為，卻不報案，反而把他當作客戶。

小摩表示很遺憾和艾普斯坦有業務關係，但艾普斯坦的罪行，該銀行並沒有責任；小摩14日晚提交法院的文件指出，明知艾普斯坦犯行的是維京群島政府，政府領導人接受現金等賄賂，故意視而不見。

文件說，維京群島政府「保護艾普斯坦，替艾普斯坦營造完美的環境，讓他的罪行可以持續不被發現。當局不但不阻止他，還幫他(犯罪)」。

維京群島檢察長辦公室女發言人15日說，摩根大通只挑有利自己的情節，錯誤描述艾普斯坦與維京群島官員、居民的互動，目的是要轉移注意，推卸自己幫助艾普斯坦犯下滔天罪行的責任。

艾普斯坦2008年認罪誘騙未成年少女賣淫，坐了13個月的牢，但小摩仍繼續把艾普斯坦當作大客戶，直到2013年才終止他的帳戶。2019年，艾普斯坦因另一起人口走私及賣淫案遭聯邦政府起訴，審判還沒開始，他就在獄中自殺。

摩根大通11日和檢方達成和解，賠償2億9000萬元給被害人。

摩根「脫罪」的最大說詞是，2007年到2015年狄鍾擔任總督時期，其妻就替艾普斯坦工作，從2000年開始，年薪逐年增加到10萬元，用來支付孩子的學費。狄鍾夫人的「工作」包括利用丈夫的人脈，打通移民和執法部門關節，也不時向艾普斯坦索取政治捐獻。

艾普斯坦 摩根大通 聯邦政府

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