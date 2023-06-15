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華郵：貼身助理諾塔是否背叛 牽動川普會不會被定罪

記者顏伶如／即時報導
川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)。(美聯社)
川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)。(美聯社)

前總統川普涉嫌卸任後帶走機密檔案而遭37項聯邦重罪起訴，貼身助理諾塔(Walt Nauta)也被檢察官列為被告。華盛頓郵報分析，川普如今把諾塔隨時帶在身邊，因為諾塔是否背叛，牽動川普會不會遭到定罪，。

消息人士說，川普前往邁阿密聯邦法院過堂的前一晚，在佛州都瑞爾(Doral)私人豪華高爾夫球度假村高檔牛排館BLT Prime與辯護律師凱斯(Chris Kise)、政治幕僚、保守派媒體人費登(Tom Fitton)等核心人士共進晚餐，就連諾塔以及諾塔律師伍沃德(Stanley Woodward)也是座上賓客。據指出，諾塔在晚餐全程都保持沉默。

報導指出，從服侍川普躍升到與川普同桌吃飯，40歲的諾塔一路走來付出慘重代價。來自關島的諾塔曾為美國海軍水手，遭控罪名包括妨礙司法、隱藏政府檔案、對聯邦調查局(FBI)探員說謊等，面臨20年有期徒刑的聯邦刑責。

13日當天，川普與諾塔在邁阿密聯邦法院過堂，諾塔除了有著被告身份，仍然擔任川普貼身助理的工作，對川普的忠心耿耿並無動搖跡象。知情人士說，川普律師及幕僚並不覺得諾塔將背叛川普。

聯邦檢察官在起訴書中指出，諾塔把數箱檔案搬到川普位於海湖莊園(Mar-a-Lago)住所供川普瀏覽，後來有15箱文件川普陣營在2022年1月交還國家檔案館(National Archives)，但諾塔2022年5月被聯邦調查局約談時，卻供稱不知道有文件檔案搬到川普住所一事。

檢察官取得監視器錄影帶畫面顯示，川普收到大陪審團索取機密檔案的傳票後，諾塔2022年5月將64個箱子從海湖莊園儲藏室搬走，後來在川普律師尋找是否有檔案應該配合傳票交出之際，諾塔搬回30個箱子。

起訴書寫道，諾塔搬運箱子之前，與川普有數次通話紀錄，至於兩人談話內容為何，起訴書中並未描述。倘若諾塔選擇配合檢察官，透露川普在電話裡的談話內容，便可能提供川普授命對聯邦調查局說謊的證據。

消息人士說，諾塔第一次接受聯邦調查局約談時是由另一名律師陪同，後來才撤換律師。知情人士說，檢察官通常鎖定罪責較輕的被告要求配合，若出面作證指控主要嫌犯，將可獲得減輕做為交換條件，不過諾塔對聯邦調查局說謊，讓他即時有機會轉為檢方證人，可信度也大打折扣。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 檢察官 傳票

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