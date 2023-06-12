眾院國防授權法草案 提美台聯合武器生產可能

聯邦眾議院軍事委員會公布2024財政年度國防授權法草案，草案提到美台聯合生產武器的可能性。（中央社）

聯邦眾議院 軍事委員會今天公布2024財政年度國防授權法草案，草案提到美台聯合生產武器的可能性，以解決台灣軍售項目延遲交付問題，並增強台灣補充自身庫存能力。

眾議院軍委會本周開始將針對國防授權法案（National Defense Authorization Act，NDAA）展開各小組討論。軍委會今天公布國防授權法案軍委會版本草案內容。

國會在法案中重申，台灣關係法 與六項保證是美台關係基礎，台灣未來應透過和平方式決定，任何非和平方式，包括抵制和禁運等行為，都將引來美國的嚴正關切；中華人民共和國對台灣日益脅迫與侵略的行為，與和平解決台灣未來的期望背道而馳；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式脅迫手段，而危及台灣人民安全或社會、經濟制度行為。

在協助台灣維持自我防衛能力方面，國會支持台灣透過對外軍售（Foreign Military Sales）、直接商業銷售（Direct Commercial Sale）、產業合作等方式獲得國防物品與服務，以支持不對稱戰略能力。

以及，確保即時審查和回應台灣對國防物品與服務的要求；與台灣進行實地訓練與軍事演習；促進台美國防官員在戰略、政策與職能層面交流；擴大人道主義援助與救災合作。

國會也指出，面對中國政府限制或影響自由行使權利與民主選舉的激進行動，美國應擴大對自由開放社會的支持。

草案也提到，台灣目前面臨美國軍售交貨期很長的問題。促進美台在該區域的聯合生產武器可以減輕美國國防工業基地壓力，加快達到初始作戰能力時間，並建立台灣在危機中補充自身庫存的能力。委員會要求美國國防部長最遲在2024年3月1日前，向國會軍委會提交報告，說明與台灣聯合生產武器彈藥的好處與挑戰。

日經亞洲（Nikkei Asia）去年10月曾報導，一名直接知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士坦言，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

美國國務院 首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）當時表示，美國正在檢視所有選項，以確保能以符合「台灣關係法」的方式盡快移交軍備給台灣。他指出，「如外界所知，美國已為台灣安全提供各式各樣服務與軍備，美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺。」

慣例上，參眾兩院軍委會會分別提出國防授權法案，經兩院軍委會各自通過法案後，送交兩院院會審議並表決通過。但由於參眾兩院版本不同，兩院必須透過協商尋求共識，並各自針對最後版本重新表決通過後，才交由總統簽署生效。