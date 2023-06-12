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佛州海灘驚現黑熊出沒戲水 嚇壞眾多遊客

世界新聞網／即時報導
準備上岸的熊。（取自CNN推特）
準備上岸的熊。（取自CNN推特）

炎炎夏日，在海灘戲水時，遇見鯊魚或者鱷魚已經不算什麼稀奇事情。然而，在佛羅里達州的海灘上，遊客們卻目睹到了令他們大吃一驚的景象——「一隻熊在海灘游泳」。

據CNN報導，這一事件發生在佛羅里達州西北部的海濱城市德斯汀（Destin）。當地時間6月11日中午前，遊客們在墨西哥灣中目睹了這隻熊正在享受水中的樂趣，然後跑上岸。

巴倫（Chris Barron）是一位當時正在海灘上的遊客，他告訴CNN說：「我們看著它從遠處慢慢游近，大多數人一開始都沒有意識到那是一隻熊。」巴倫拿出手機開始錄下了這一驚人的場景，而當時海灘上也有許多人在水中遊玩。

在錄下的影片中，可以看到一名男子與熊相距僅幾英尺的距離，這隻熊開始游向岸邊並搖搖晃晃地擺脫身上的水；一個孩子大聲喊著警告，熊朝著沙灘跑去。巴倫表示：「所有人都被嚇呆了。」

另一位名叫薩德勒（Steffani Saddler）的當地居民則在從潛水回來的船上也注意到了這一不尋常的水中景象，她告訴CNN說：「起初我們無法確定那是什麼，所以我們開船靠近一些，直到我們才意識到那是一隻熊。」

薩德勒表示：「我在這裡住了一輩子，從來沒見過這樣的事情。」

目前尚不清楚這隻熊是從哪裡來的，也不清楚它目前的下落。

佛羅里達州 墨西哥 游泳

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