謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

已故Zappos創辦人謝家華(右)和好友兼商業夥伴林珍2010年在紐約參加活動時合影，林珍現因品牌所有權控告謝家華家人。(Getty Images)

已故華裔企業家、網路鞋商Zappos創辦人謝家華 (Tony Hsieh)的老友兼商業夥伴林珍(Jenn Lim，音譯)7日針對「傳遞幸福」(Delivering Happiness)職場文化品牌所有權，對掌控謝家華遺產的謝家人提起訴訟。

謝家華生前以提升員工幸福感聞名，他2010年的暢銷書「傳遞幸福」(台版書名「想好了就豁出去」)概述了這個工作哲學。2020年他在一場房屋火災中過世，留下約5億元遺產。

「傳遞幸福」品牌是謝家華和林珍共同擁有的控股公司一部分，該控股公司還包括一家諮詢公司。林珍在訴訟中指出，她是「傳遞幸福」企業執行長，持股50%，另一半由謝家華遺產方控制。謝家華遺產方指責林珍管理公司行為不當，包括自行辦理貸款 在內；林珍聲稱自己行為正當，符合企業和謝家華遺產的最佳利益，並要求擁有「傳遞幸福」的全部智慧財產權。

訟案在Zappos總部所在地拉斯維加斯的內華達州第八司法區法院提出。訴訟提到謝家華的父親謝傳剛(Richard Hsieh)；他在兒子去世後負責管理其資產。

訴訟指稱，「傳遞幸福」諮詢業務在疫情 期間轉向有關遠距工作的線上研討會；林珍2020年著手出版自己的書「超越幸福」(Beyond Happiness)，講述自身經歷和不斷變化的疫情工作場所；該書於2021年出版。

根據訴訟，林珍安排「傳遞幸福」公司貸款給她公司Jenn Lim LLC計51萬7000元，助她推動「超越幸福」。今年林珍開始提前償還貸款，已支付兩筆5萬元。但謝家華遺產方指此貸款有詐欺性質，要求完全擁有「傳遞幸福」智財權並掌控林珍行銷圖書部分作法。

1998年，時年24歲的謝家華以2億6500萬元將網路新創公司賣給微軟，隨後他投資創設Zappos並任執行長；2009年亞馬遜收購Zappos。謝家華46歲過世後，他家人即與他朋友圈捲入遺產爭奪戰。謝家華沒有預立遺囑。與他關係密切的人說，他生命最後一年，一直在酗酒吸毒和心理健康問題上掙扎。