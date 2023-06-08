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「請妳夜宿我家幫忙看狗」天普助教偷拍洗澡 6女提告

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「請妳夜宿我家幫忙看狗」天普助教偷拍洗澡 6女提告

記者張聲肇／即時報導
前天普大學足球助理教練史密斯被控利用應用軟體Rover，偷拍女生。(取材自臉書)
前天普大學足球助理教練史密斯被控利用應用軟體Rover，偷拍女生。(取材自臉書)

天普大學(Temple University)足球助理教練史密斯(Antoine Smith， 47歲)利用媒合狗主人和看狗人的應用軟體Rover，請女生在他出差期間到她家幫忙看狗，卻趁機偷拍她們睡覺洗澡，六名女性提出民事訴訟，控告他性騷擾

費城警局接獲五名女性提出刑事申訴案後，介入調查；和軟體公司同列被告的天普大學也針對此事展開調查。

天普大學發言人7日表示，史密斯已不是該校聘任的人員。

替受害人打官司的律師艾曼達‧羅任森(Amanda Jonas Lorentson)說，她和原告等了將近2個月，不見學校有何動靜，擔心警方調查也停擺，遂提出六宗民事訴訟，其中三宗控告史密斯和天普大學，三宗控告史密斯和Rover。

她說，「我的客戶要正義，我也要替她們爭公道。我要這種事不再發生在任何人身上。」

Rover發言人說，該公司2022年4月接獲投訴後，就把史密斯的帳戶關掉了。「我們這一行不准有人明知故犯，侵犯他人的隱私。」

羅任森說，六名原告年紀22到26歲不等，其中三人透過Rover才認識史密斯，另三人是天普大學學生，透過朋友介紹認識史密斯，在他所屬的體育系工作。六人都曾替他照顧他的狗(名叫傳奇)，通常會在史密斯出差時，在他家過夜。

訴狀指出，偷看看狗人的攝影機裝在壁鐘、藍芽擴音器、數位鬧鐘、變電器中，臥室和浴室都有。史密斯出差前，會把房屋打掃乾淨，備妥點心、紅酒，對狗看護說，歡迎她們使用浴室，睡他的床，如果客氣不用，第二天還會問為什麼。

一名原告說，她2022年4月發現，浴室變電插頭內藏有攝影鏡頭，變把插頭拿下來，拍下一張「證據」留存。幾乎同時，史密斯傳簡訊過來，說他要提前返家，她不需要留下來了。她隨即報警，也向Rover投訴。

天普 攝影 性騷擾

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