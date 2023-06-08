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報告：Instagram淪為販售兒童性虐待內容最重要平台

中央社舊金山8日綜合外電報導
一項新報告顯示，社群媒體Instagram淪為戀童癖圈推銷販售兒童性虐待內容的主要平台。示意圖。(路透)
一項新報告顯示，社群媒體Instagram淪為戀童癖圈推銷販售兒童性虐待內容的主要平台。示意圖。(路透)

根據史丹福大學華爾街日報合作的一項報告顯示，社群媒體Instagram（IG）淪為戀童癖圈推銷販售兒童性虐待內容的主要平台。

史丹福大學（Stanford University）網路政策中心（Cyber Policy Center）研究員說：「龐大的帳號網路看似由未成年人經營，公開廣告自製兒童性虐待內容供售。」

「在推薦演算法與協助聯繫買主和賣家直接傳遞消息等功能帶動下，Instagram現在淪為這些網路最重要的平台。」

根據華爾街日報（Wall Street Journal）報導，以針對兒童的露骨色情關鍵字進行簡單搜尋，會出現一些帳號，這些帳號利用這些詞彙來推銷兒童性虐待的內容。

報導中詳述，這些帳號個人檔案中往往宣稱「是未成年人本人經營，並且公開使用性暱稱。」

這些帳號雖未具體說明他們販售這些影像，但提供有選項的選單，某些情況下包括特定的性行為。

史丹佛研究人員也發現提供人獸交和自我傷害的影片。

法新社向Instagram母公司Meta尋求評論，未收到立即回應。

華爾街日報報導，Meta坦承其安全服務出現問題，並說已成立特別小組，解決所提出的問題。

今年3月，多個持有Meta股票的退休金基金和投資基金對社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta提出告訴，指控Meta對臉書和Instagram上的人口販運和兒童性剝削影像內容「視而不見」。

社群媒體 華爾街 史丹福大學

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