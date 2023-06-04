勞資協商談不攏 美西長堤港至少一處碼頭仍將關閉

長堤港至少一處碼頭今仍將關閉。(美聯社)

美國西岸長堤 港至少一處碼頭周一將關閉，加劇美西多處港口因碼頭工人和雇主因勞資協商談不攏所導致的作業中斷。

據長堤港的總碼頭國際公司（TTI）發給貨運司機的通知和官網的公告，他們已取消周一上午的營運。代表海運業者和碼頭營運商的太平洋海事協會（PMA）表示，上周五，美國西岸各大貨櫃進出門戶都有碼頭因而關閉。

國際海岸和倉庫工會（ILWU）13分會上周五表示，洛杉磯和長堤港口貨物裝卸作業仍在進行，但南加州的成員已經「自行表達不滿海運業者和碼頭營運商的立場」。

工會理長長 Willie Adams 發布新聞稿說：「任何關於談判破裂的報導都是不正確的。我們正接近訴求，但需要理解的是，在疫情期間，西岸碼頭工人維持經濟運作，並為此失去生命。」

ILWU代表大約2萬2000名美國西岸碼頭工人，去年5月以來即一直和資方PMI交涉新的勞資合約。上一份合約已於2022年7月1日到期。

目前還不清楚上周五受影響的碼頭作業周一是否都會恢復營運，不過幾個官網已通告計畫正常開放。

洛杉磯港 的Fenix Marine Services預計周一早上會開放，奧克蘭 國際貨櫃碼頭也表示，卡車門將在早上8點開放。洛杉磯和奧克蘭的TraPac也計畫在早上7點開放卡車門。

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