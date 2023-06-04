華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報聽到類似「爆炸」的巨響，至於當事小飛機最終墜毀在維吉尼亞州西南部山區。(Getty Images)

美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報聽到類似「爆炸」的巨響，至於當事小飛機最終墜毀在維吉尼亞州 （Virginia）西南部山區。

多家媒體報導，根據航班追蹤網站「Flight Aware」顯示，這架載有4人、塞斯納（Cessna）「Citation型」的小飛機從田納西州起飛、飛往紐約市長島 ，但在靠近紐約地區時突然180度大轉彎，並在華盛頓特區領空直線飛行。

在得知有飛機侵犯領空後，美國當局立即派出F-16戰鬥機攔截，而緊急升空產生的音爆引起周遭大量居民短暫的恐慌。北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command）在聲明中指出，「美國軍方試圖與毫不知情的飛行員建立聯繫，直到這架塞斯納飛機最終在維吉尼亞州的喬治華盛頓國家森林（George Washington National Forest）附近墜毀」。

聲明中還提到「緊急升空的戰機獲准以超音速飛行，該地區居民可能聽到音爆引發的巨響」。此外，北美防空司令部透露當時戰機還使用照明彈試圖引起飛行員的注意，還有美國官員補充稱「戰機並非造成該架小飛機最終墜毀的原因」。

據悉，戰機升空的音爆巨響引起首都地區許多居民的恐慌，他們在推特上提到「地面和牆壁接產生震動」巨響，除了華府 近郊馬里蘭州（Maryland）首府安納波利斯（Annapolis）以及鮑伊（Bowie）地區、華府西北地區以及維吉尼亞州的史普林菲爾德（Springfield）和伍德布里奇（Woodbridge）地區皆有人通報聽到類似噪音。