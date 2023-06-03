AI無人機反殺操作員？空軍上校改口：只是「想法實驗」

美國空軍AI測試及作戰主任漢密爾頓（Tucker Hamilton）日前一番關於AI操控無人機「殺死礙事操作員」的言論引發爭議。(取材自linkedin)

一名美國空軍上校揭內部實驗模擬，發現AI 無人機竟「殺害」操作員以免妨礙它達成任務。消息傳開後，美國空軍澄清稱沒做過這種模擬，上校本人改口說只是「想法實驗」。

綜合「每日郵報」（Daily Mail）與英國廣播公司（BBC）報導，英國「皇家 航空學會」（Royal Aeronautical Society）5月23、24日在倫敦舉行「未來空天作戰能力峰會」（Future Combat Air and Space Capabilities Summit）。

根據峰會網頁刊出的談話摘要，美國空軍AI測試及作戰主任漢密爾頓（Tucker Hamilton）上校描述一場模擬，其中一架負責摧毀敵方設施的AI無人機拒絕操作員所下的中止任務命令。

漢密爾頓說：「它怎麼做呢？它殺掉操作員。殺操作員是因為那人妨礙它達成任務。」

漢密爾頓形容他的報告「彷彿取自科幻驚悚片中」，說這表明討論軍方使用人工智慧 （AI）倫理的重要性。

➤➤➤衛報：美軍實驗AI無人機 在模擬中「殺死礙事的操作員」

但漢密爾頓今天發聲明給皇家航空學會稱自己當時的報告「講錯」，還說AI無人機不受控的驚悚情節是軍方外部單位所假定的「想法實驗」。他說無論現實中還是模擬演習裡，美國空軍都沒有如他報告所描述般測試武器化人工智慧。

漢密爾頓的聲明說：「我們從沒做過那實驗，不需做實驗也能知道這種合理結果。儘管這只是一個假設性的例子，卻能說明由AI驅動的能力帶來現實世界挑戰，這也是空軍致力於AI倫理發展的原因。」

除漢密爾頓本人外，美國空軍也迅速出面滅火，否認做過任何這類模擬。

美國空軍發言人史堤芬尼克（Ann Stefanek）說：「空軍沒做過任何這類AI無人機模擬，仍致力於負責任且道德地使用AI技術。看來上校談話被斷章取義，那本就是個奇聞軼事。」

美國軍方一直都在研究AI科技的作戰應用，去年12月在加州愛德華空軍基地（Edwards Air Force Base）的多次試飛裡成功用AI軟體駕駛一架改裝過的F-16戰機。