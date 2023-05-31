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Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

世界新聞網／即時報導
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。

根據華盛頓郵報，本月11日，該餐廳的員工到店上班時發現大門緊鎖，由於無法進入便各回各家。當晚，Arby's的區域經理發現這家餐廳整日分文未入，覺得異常，於是打電話給員工Nguyen Le詢問情況。其實，這家店的經理正是Nguyen Le的媽媽Nguyet。兒子趕到現場，才發現媽媽臉部朝下踡縮在餐廳的冷凍庫地上。救護人員趕到現場時，Nguyet被當場宣布死亡。

目前Nguyen Le一家人正對Arby's餐廳提告。他們表示，母親是因為被困在冷凍庫之中無法離開才死亡的。據悉，這家Arby's餐廳冷凍庫的門把手自從去年八月份已經壞掉，餐廳經營者一直沒有派人來修，餐廳員工長期以來使用螺絲刀來開門關門，另外再用一盒子的土壤來頂住門。

提告的法律文件寫到，Nguyet被關在冷凍庫裡面之後，死於失溫症(hypothermia)。根據調查顯示，冷凍庫的門上有血印，推測是Nguyet被困之後用手敲門求救留下的。她當日早上9時進入餐廳上班，被兒子發現時已經是晚6時。

根據報道，Nguyet生前在這家Arby's餐廳是短期員工。她63歲，是四個孩子的母親。之前，她曾是休士頓一家Arby's的經理。今年2月，Nguyet的上級把她暫時派到New Iberia鎮的餐廳去工作。

路易斯安納州 亞裔 華盛頓郵報

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