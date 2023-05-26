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馬斯克腦機介面公司Neuralink 獲FDA核准進行人體試驗

編譯黃淑玲／綜合25日電
馬斯克的腦機介面公司Neuralink，獲食品藥物管理局（FDA）核可進行人體臨床試驗。（路透）
馬斯克的腦機介面公司Neuralink，獲食品藥物管理局（FDA）核可進行人體臨床試驗。（路透）

億萬富豪馬斯克旗下的神經科技和腦機介面公司Neuralink在25日表示，食品藥物管理局（FDA）已經批准Neuralink首度進行人體臨床試驗。

路透報導，馬斯克2019年起便數度預言，Neuralink這家要在人腦內植入晶片的公司，很快就會獲FDA批准進行人體試驗核可。然而在去年初，Neuralink的申請被駁回。之後Neuralink便努力化解FDA對植入實驗安全性的憂慮。

Neuralink表示：「這是Neuralink團隊與FDA緊密協調後的絕讚努力成果，代表我們的重要第一步，有朝一日將允許我們的科技幫助許多人。」

Neuralink目前還沒有開始任何臨床試驗。該公司研發的腦部植入晶片技術，希望幫助癱瘓的人能夠再度行走，以及治療其他神經疾病。

Neuralink正在開發一種包含帶有電極電線的微小裝置，將連結人腦與電腦，植入時需要鑽入顱骨之內。Neuralink的目標是，被植入裝置的癱瘓或腦部創傷患者，只需要用他們的意念就能與電腦溝通並操控電腦。

FDA前官員、科羅拉多大學神經外科與生理學副教授Cristin Welle說，這項批准「確實是件大事」，「他們現在能開始人體實驗，代表他們已經通過臨床試驗前的安全測試與工作檯測試」，也就是測試了機械與設計有無缺陷，以及持久性和生物相容性。

她認為，儘管FDA已核准Neuralink進行人體試驗，但每個試驗步驟和過程都相當費時，她研判Neuralink的裝置至少還需要五到十年時間，才可能商業化。

FDA 馬斯克 晶片

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